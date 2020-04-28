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Суперэсминец готов к бою

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Источник изображения: warspot.ru

Американские ВМС насчитывают уже 299 боевых кораблей. Вчера, 26 апреля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что американский флот принял на вооружение эсминец USS Zumwalt.

Экспериментальный эсминец Zumwalt официально вошел в боевой состав флота после того, как на нем были завершены работы по установке боевых систем и проведения их испытаний. В дальнейшем экипажу предстоит провести еще ряд испытаний и учений, чтобы корабль получил статус боевой готовности.

Эсминец USS Zumwalt

Источник изображения: usni.org

Программа по созданию нового поколения эсминцев стартовала в США в 90-е годы и претерпела несколько существенных изменений. Изначально она называлась Surface Combatant 21 (SC 21), позже была переименована в DD(X), а в 2006 году утверждена как DDG 1000. С каждым изменением программы существенно менялись и параметры боевых кораблей. Изначально планировалось построить 32 эсминца, затем программа постепенно была сокращена до двух кораблей, после чего Минобороны США выделило средства на строительство третьего корабля этого класса. Американцы считают Zumwalt экспериментальным кораблём и собираются опробовать на нём передовые виды вооружений — в частности, электромагнитные орудия и боевые лазеры.

Как проходило строительство суперэсминца Zumwalt, можно увидеть в фотоподборке от Warspot.

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Страны
США
Продукция
Zumwalt
Проекты
Военные учения
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