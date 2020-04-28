Войти
Lenta.ru

Украина показала подготовку «выжигающего российские войска» оружия

146
0
0

Видео: GeneralStaff.ua / Facebook

Подготовку к пуску украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вільха-М» («Ольха-М») показали на видео. Соответствующий ролик на Facebook выложил Генштаб Вооруженных сил страны.

В подписи к ролику отмечается, что одноименная программа предполагает создание высокоточных 300-миллиметровых реактивных боеприпасов с максимальной дальностью более 100 километров.

Испытания «Вільха-М» проходили на государственном полигоне в Одесской области с 24 по 26 апреля. Там же с 25 по 30 апреля проходят тесты крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун».

В феврале РСЗО «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» была названа противороссийским оружием. «Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

В апреле 2018 года украинское конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Луч КБ
Похожие новости
23.05.2019
Новые ракеты: чем Украина грозит Севастополю
12.02.2019
Обозреватель (Украина): достанут до Москвы
10.05.2018
Стрельнуть стариной: в строй возвращают шесть типов ЗРК
24.03.2016
Первое испытание новой управляемой ракеты украинского производства
31.05.2013
Что является ядром украинского оружейного экспорта - мнение эксперта
11.08.2010
ВС Азербайджана усилили возможности по борьбе с танками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 03:30
  • 22
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 28.04 02:53
  • 1
«Левитация – это не фантазия, а чистая наука»
  • 28.04 02:26
  • 2
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
  • 28.04 02:23
  • 2
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
  • 28.04 02:17
  • 47
«Орион» взят на вооружение
  • 27.04 23:48
  • 8
Запад пытается догнать Россию на танках
  • 27.04 22:02
  • 4
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты
  • 27.04 21:31
  • 113
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 21:26
  • 1
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
  • 27.04 21:00
  • 4
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 27.04 20:50
  • 19
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 27.04 20:42
  • 119
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 27.04 20:08
  • 9
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 27.04 19:45
  • 1
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком
  • 27.04 19:07
  • 4
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10