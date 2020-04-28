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Деловая газета "Взгляд"

Появилось видео пролета российского Ил-38 рядом с американским авианосцем

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Источник изображения: Fighterbomber/YouTube

В интернете опубликовано видео, снятое с борта противолодочного самолета Тихоокеанского флота Ил-38. Утверждается, что самолету удалось подкрасться незамеченным к атомному авианосцу США George Washington.

"Партнеры по каким-то причинам проспали совсем уж тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 км от авианосца", написал опубликовавший видео FighterBomber. Он также указал, что "американцы вели себя достойно, под винты не лезли и неприличных жестов не показывали".

Обнаружив самолет потенциального противника, американские моряки не поскупились на сопровождение. На видео, сменяя друг друга, появляются три истребителя. Судя по надписям и эмблемам, пара F/A-18 Hornet была в спешке поднята с авианосца без вооружения. В то же время третий – F-15 – имел под крыльями богатый арсенал ракет. По всей видимости, он прилетел из Японии и вежливо проводил гостя подальше от авианосца, пишет "Российская газета".

Это не первый подобный инцидент. В начале апреля командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что американские истребители F-22 "перехватили" два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски. Утверждалось, что Ил-38 якобы входили в зону ПВО на Аляске 8 апреля 2020 года.

В марте NORAD также заявляло о том, что американские F-22 и канадские F-18 перехватили два российских самолета-разведчика Ту-142 у побережья Аляски.


Алина Назарова

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