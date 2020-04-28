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Деловая газета "Взгляд"

Россия вернулась в пятерку лидеров по военным расходам

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Источник изображения: armygames2019.mil.ru

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал доклад о тенденциях в военных расходах стран в 2019 году.

В 2019 году Россия вышла на четвертую позицию среди государств, тратящих больше всех на военные нужды – ее военные траты выросли на 4,5% (до 65,1 млрд долларов или 3,9% ВВП).

В первую пятерку вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. На эти страны приходится 62% общего объема военных затрат в мире. Саудовская Аравия, которая на 16% снизила военные расходы, опустилась с третьего места на пятое, передает ТАСС.

Общие военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП. Сообщается, что в 2019 году "глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году". Это "самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов".

США увеличили траты на военные нужды на 5,3% (до 732 млрд долларов, 38% мирового объема). Китай и Индия занимают вторую и третью строчки, увеличив расходы на 5,1% (до 261 млрд долларов) и 6,8% (до 71,1 млрд) соответственно.

В Европе лидирует Германия – при росте в 10% траты достигли 49,3 млрд долларов.

Напомним, в 2018 году Россия впервые с 2006 года не попала в пятерку стран-лидеров с наибольшими военными расходами.


Антон Антонов

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Страны
Германия
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Компании
СИПРИ
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