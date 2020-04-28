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Военно-промышленный курьер

Взрывы военных складов на Украине списать на русских не удалось

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Источник изображения: vpk-news.ru

Верховная рада Украины опубликовала на своем сайте текст отчета Временной следственной комиссии (ВСК) по взрывам на военных складах боеприпасов в 2014—2018 годах.

Эта парламентская комиссия должна была установить причины пожаров и взрывов на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая область), Балаклее (Харьковская область), Сватово (Луганская область), Кривом Роге (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы. 

Хотя за все время работы ВСК провела только три заседания, все же некоторые результаты ее деятельности налицо. И первые из них касаются взрывов на складах в Балаклее. Материалы комиссии полностью опровергают версию СБУ и Генпрокуратуры о подрыве арсенала в Балаклее при помощи прилетевшего с территории России беспилотника.

«На заседании Комиссии 17 января 2020 года был выслушан директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Н.С. Бокариуса профессор Клюев А. М., который с применением фотоматериалов подробно объяснил, что причиной первых взрывов на технической территории 65 арсенала ГРАУ ВСУ в городе Балаклея был подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва заглубленных в грунт взрывчатых веществ, что достоверно было установлено экспертами еще во время первых выездов на место происшествия», - говорится в тексте документа.

Эксперт сообщил комиссии, что факт подрыва был очевиден с первых дней расследования и продемонстрировал ряд фотодоказательств. В частности, на территории арсенала, где произошли первые взрывы, после ликвидации пожара было до десятка воронок, что могло свидетельствовать о том, что там были зарыты взрывчатые вещества.

Однако, проведение экспертизы забрали у харьковских специалистов и передали в Киев. Тогда же СБУ стала разрабатывать версию о российском беспилотнике, отбросив другие версии.

При этом ВСК установила, что материалы дела подтверждают версию харьковских экспертов, так как в момент взрывов никаких беспилотников над территорией арсенала средствами слежения зафиксировано не было.

«В настоящее время у Комиссии есть основания полагать, что подрыв самого большого арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог произойти из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65 арсенала ГРАУ ВСУ», - гласит вердикт комиссии.

Учитывая эти выводы, глава Временной следственной комиссии Давид Арахамия предложил продлить ее работу еще на полгода.

23 марта 2017 года на складах боеприпасов в Балаклее произошел пожар, который уничтожил 70% хранившихся там боеприпасов. Погибло трое военнослужащих, около 36 тысяч жителей города и близлежащих сел были эвакуированы.

Вероятно скрыть масштабные хищения военного имущества не удастся.

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