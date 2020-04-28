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Израильские ВВС безнаказанно нарушают воздушное пространство соседей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сирийские средства противовоздушной обороны перехватили «вражеские цели» над Дамаском, сообщает государственное информационное агентство SANA.

Силы ПВО арабской республики предотвратили очередную «израильскую агрессию», исходившую из воздушного пространства Ливана, и «сбили несколько ракет, прежде чем они достигли своих целей». Сообщения о возможных жертвах и пострадавших в результате ракетной атаки пока не поступали.

Как отмечает газета The Times of Israel, хотя Армия обороны Израиля традиционно не комментирует сообщения об ударах по территории соседней арабской республики, атака произошла на следующий день после того, как министр обороны еврейского государства Нафтали Беннет «намекнул, что военные его страны готовы принять меры в Сирии». «Мы перешли от политики блокирования Ирана к его вытеснению из Сирии», - сказал Беннет.

Ранее израильская авиация атаковала сирийские цели из ливанского воздушного пространства в районе центрального сирийского города Тадмор (Пальмира, провинция Хомс). Тогда, по данным базирующейся в Лондоне НПО «Сирийская обсерватория прав человека», погибли девять бойцов одной из проиранских военизированных группировок, которые воюют на стороне правительственных войск САР. Ракетная атака произошла спустя несколько часов после того, как министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифвстретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

Eadaily напоминает, что с 2011 года, Израиль нанёс сотни ударов по Сирии, большая часть которых была направлена против поддерживаемых Ираном формирований ливанского движения «Хизбалла». В последние месяцы израильская авиация участила атаки непосредственно против иранского военного присутствия в Сирии, в том числе в районе Дамаска.

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