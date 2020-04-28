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Для военных и врачей разработали инновационные маски

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Источник изображения: vpk-news.ru

Ученые технополиса «ЭРА» совместно с коллегами из Военно-медицинской академии имени Кирова разработали и апробируют многоразовые анатомические маски со сменными фильтрами для военных и врачей, которые работают в условиях пандемии коронавируса. Маски могут изготавливать индивидуально под особенности строения лица человека. Об этом сообщили в пресс-службе технополиса «ЭРА».

«Разработана модель респираторной маски для защиты военных и врачей, находящихся в эпицентре пандемии. Форма маски была разработана с учетом универсальных анатомических особенностей человеческого лица, но может изготавливаться и индивидуально под конкретного человека. В конструкции маски предусмотрена возможность замены фильтра, что необходимо для сохранения здоровья в условиях различных угроз, в том числе распространения коронавирусной инфекции», - пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что модели масок изготавливают на 3D-принтерах. Этим занимаются проходящие срочную службу призывники в испытательных лабораториях технополиса. На данный момент ведется апробация масок. На данный момент разработаны анатомические модели масок по трем градациям: для мужчин, женщин и детей.

«Основная задача состояла в том, чтобы разработать более персональные маски, чем стандартные медицинские, учитывающие анатомические особенности. Это позволит снизить риск заражения в неблагоприятных эпидемиологических или химических условиях», - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что также ученые сейчас занимаются разработкой сопутствующих элементов, необходимых в условиях пандемии, - маски-экрана для защиты лица в области глаз, ею можно будет заменять защитные очки, в которых врачи и военные сейчас работают в очагах заражения коронавирусом.

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