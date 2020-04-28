Россия вернулась в топ-5: сколько страны тратят на оборону

Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими расходами на оборону

Россия вернулась в пятерку стран, выделяющих больше всего средств на оборону, указано в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира о тенденциях в военных расходах в 2019 году. В 2018 году РФ разместилась на шестой строчке в этом рейтинге, потому что в то время страна держала курс на сокращение военных расходов. В то же время США существенно увеличили финансирование своей обороны.

Самый большой глобальный объем военных ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в прошлом году - он составил $1,917 трлн. Это на 3,6% больше, чем за год до этого, говорится в опубликованном 27 апреля докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.

В первую пятерку стран с наибольшими военными расходами вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. На них приходится 62% общего объема военных затрат в мире.

Первый раз в пятерке оказались азиатские государства. Вслед за этими странами в списке идут Франция, Германия, Великобритания, Япония и Южная Корея.

В прошлом году совокупные военные расходы стран мира составили 2,2% глобального ВВП.

"В 2019 году глобальные военные расходы были на 7,2% больше, чем в 2010 году, что указывает на тенденцию последнего десятилетия к их наращиванию. Это самый высокий показатель после мирового финансового кризиса 2008 года, который, возможно, знаменует пик этих расходов», - подчеркнул научный сотрудник SIPRI доктор Нан Тьян.

Россия вернулась в первую пятерку стран с наибольшими затратами после 2018 года, когда она заняла шестую строку в мировом рейтинге с бюджетом $61,4 млрд.

Тогда РФ впервые с 2006 года не вошла в пятерку государств, тратящих больше всех на военные нужды. Это было связано с тем, что в 2017-2018 годах страна сокращала свои военные расходы. В прошлом году Россия заняла четвертую позицию: военные траты возросли на 4,5% и были равны $65,1 млрд, или 3,9% ВВП.

"Нагрузка российских военных расходов, равных 3,9% ВВП, была в 2019 одной из самых высоких в Европе. Снижение военных расходов в Саудовской Аравии (-16%) и увеличение расходов в России (4,5%) привело к тому, что Россия оказалась на четвертом месте в рейтинге стран с наибольшими военными расходами в мире в 2019 году, а сама Саудовская Аравия опустилась с третьей позиции на пятую. В 2019 году Россия увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил РФ, деятельности войск национальной гвардии, а также наблюдался рост "прочих расходов Министерства обороны" (на социальную поддержку служащих и их семей и так далее)», - пояснила ТАСС научный сотрудник SIPRI Александра Куимова.

В сентябре прошлого года сообщалось, что количество выделяемых на российскую национальную оборону средств в 2020 году сократится на 110,1 млрд руб. - с 3,21 трлн руб. до 3,1 трлн руб. (почти $50 млрд). При этом к 2022 году эти расходы увеличатся до 3,33 трлн руб. Соответствующее данные обозначены в проекте федерального бюджета на 2020 - 2022 годы.

Судя по документу, государство планирует увеличить ассигнования на национальную безопасность. Если в 2019 году на эти цели выделяли 2,23 трлн руб., то в 2020 году правительство предложило увеличить расходы до 2,46 трлн руб., то есть на 225,1 млрд. руб.

Президент России Владимир Путин в последнее время все чаще говорит о необходимости сокращения расходов на оборону и безопасность. Он объясняет это прохождением «пика модернизации».

В середине ноября на совещании в правительстве глава государства обратил внимание, что основные работы по смене военного оборудования и военной техники прошли.

Незадолго до этого он отмечал, что Россия тратит на нужды Минобороны уже менее 3% ВВП. По словам президента, в стране есть тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов. «Конечно, сокращение военного бремени - это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», - подчеркнул Путин.

При этом расходы США на военные нужды, согласно докладу SIPRI, увеличились в 2019 на 5,3%. Они достигли $732 млрд, что составляет 38% мирового объема. Прирост в Соединенных Штатах оказался равен всему военному бюджету Германии за прошлый год. "Недавний рост военных расходов США в значительной степени основан на ощущении возобновления военного соперничества между великими державами", - пояснил старший научный сотрудник SIPRI Питер Веземан.

Лидия Мисник