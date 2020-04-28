Military (США): опасные сближения американских пилотов с российскими самолетами, вероятно, продолжатся

По словам экспертов, воздушные инциденты с участием российских военных летчиков якобы свидетельствуют о том, что Россия готова извлекать выгоду из резонанса, который подобные воздушные маневры вызывают, — даже в период пандемии.

На прошлой неделе ВМС США наблюдали за тем, как в небе над Средиземном морем российский одноместный истребитель Су-35 (по классификации НАТО - "Flanker-E") на большой скорости приблизился на расстояние в 7,6 метра к самолету-разведчику P-8A Poseidon, чем создал турбулентность для американского самолета и поставил его "пилотов и экипаж под угрозу".

Спустя несколько дней другой Су-35 совершил подобный маневр - тоже над Средиземным морем, - пролетев перед патрульным противолодочным самолетом P-8A и обдав его выхлопами своего реактивного двигателя.

Высокопоставленные американские чиновники в Европе и министерстве обороны США заявили, что в ходе обоих инцидентов российские пилоты вести себя небезопасным и непрофессиональным образом. По словам экспертов, хотя эти инциденты демонстрируют определенную манеру поведения российских вооруженных сил, они также свидетельствуют о том, что Россия готова извлекать выгоду из того резонанса, который подобные воздушные маневры вызывают, - даже в период пандемии.

Вооруженные силы России "как будто пытаются всем показать, что они до сих пор находятся на мировой арене, что они все еще на сцене, что они обладают достаточно большой военной мощью", как сказал отставной генерал Фрэнк Горенц (Frank Gorenc), бывший командующий ВВС США в Европе. Горенц, который был пилотом F-15 Eagle, занимал пост командующего в момент аннексии Крымского полуострова Россией, когда США отправляли свои новейшие самолеты, такие как F-22 Raptor, в район военных действий в рамках миссий по демонстрации военной силы, чтобы сдержать агрессию России.

"Дело не только в пандемии, которая сейчас стала главной проблемой для западных стран, но и в падении цен на нефть", - сказал он в ходе интервью на этой неделе. Последние несколько недель Россия, один из ведущих мировых экспортеров нефти, испытывает серьезные трудности в связи с беспрецедентным обвалом на нефтяном рынке. "Слабеющим державам нужно что-то делать", - сказал Горенц.

Возможность приобрести известность

В отличие от холодной войны, когда пилоты возвращались на базы, отчитывались о выполненном перехвате, а потом просто переходили к своей следующей миссии, сегодня облеты иностранных самолетов и другие подобные маневры привлекают гораздо больше внимания и становятся более заметными благодаря социальным сетям, как сказал Дуг Барри (Doug Barrie), старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований.

"Понимаете, сегодня информация распространяется очень быстро, - сказал Барри. - Поэтому каждый раз приходится думать, присутствует ли здесь элемент того, как это будет воспринято в соцсетях и в западной прессе, и того, насколько это окажется полезным".

Что примечательно, участником недавних инцидентов стал российский многоцелевой истребитель Су-35, который за последние несколько лет был существенным образом модернизирован, - по словам Барри, это большой шаг вперед по сравнению с прежними перехватами, в которых участвовали Су-27 или Су-24. "Возможно, нет ничего удивительного в том, что мы стали видеть эти самолеты чаще, чем раньше. Су-35 прекрасно смотрится", - объяснил он. "Су-35 - чрезвычайно мощный истребитель, - добавил Горенц. - Очевидно, они пытаются его продать. И это отличный способ продемонстрировать его возможности".

Предсказуемая реакция

Горенц подчеркнул, что, хотя подобные эпизоды происходят не слишком часто, пилоты должны соблюдать правила применения силы и стараться быть как можно более предсказуемыми. Подписанное в 1972 году двустороннее российско-американское соглашение "О предотвращении инцидентов в открытом море и над ним", после которого было подписано еще одно соглашение, касающееся инцидентов в открытом море, - это документы, которые устанавливают для обеих стран основные правила поведения, позволяющие безопасно передвигаться вблизи друг друга.

Как объяснил Барри, привлечь Россию к ответственности за ее поведение в международном воздушном пространстве может быть непросто. "В определенном смысле подобные вещи трудно регулировать на законодательном уровне, потому что на самом деле все сводится к [поведению] отдельных подразделений и пилотов".

Чаще всего перехваты осуществляются безопасным образом, но оплошности все же случаются - из-за потери связи или человеческих или технических ошибок. К примеру, в 2018 году тогдашний генерал Петр Павел (Petr Pavel), бывший председатель военного комитета НАТО, рассказал репортерам, что большинство взлетов истребителей по тревоге рассматриваются как "штатные ситуации". "Время от времени мы видим какие-то провокационные действия, особенно в тех районах, где у нас есть и корабли, и самолеты, - сказал он. - Но решать, опасна ситуация или нет, должен капитан или пилот".

На прошлой неделе генерал ВВС Тод Уолтерс (Tod Wolters), главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе назвал первый инцидент, случившийся 15 апреля, результатом "непрофессионального" поведения пилота российского истребителя, который действовал на свое усмотрение, а вовсе не сознательной попыткой Москвы устроить провокацию.

"Мое заключение в настоящий момент - это было скорее непрофессионально, чем намеренно", - сказал Уолтерс 16 апреля. "Учитывая непредсказуемость ситуации, необходимо следить за тем, чтобы дистанция была безопасной, и не делать никаких предположений. Не надо даже предполагать, что вас видят, потому что вас могут не видеть", - объяснил Горенц.

Россия не собирается отступать

Как и Соединенные Штаты, на фоне пандемии Россия вряд ли отступит от того, что она считает своими военными приоритетами, сказал Барри. "Мы не такие уж и разные. Вы сами видите, что сейчас со стороны НАТО и Соединенных Штатов поступают следующие сигналы: да, мы понимаем, что пандемия - это серьезная проблема, однако мы продолжаем следовать нуждам национальной безопасности на ежедневной основе", - объяснил он.

Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси (Terrence J. O'Shaughnessy) сообщил репортерам во вторник, 21 апреля, что американской армии необходимо помнить о том, что такие противники, как Россия, будут пытаться пользоваться любыми слабыми местами США и их союзников в период пандемии коронавируса. "Мы заняли позиции и готовы реагировать незамедлительно", - сказал он.

В пятницу, 24 апреля, министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) повторил ту же мысль в своем собственном заявлении. "Наши противники не отступают, - сказал он. - Мы продолжим делать все возможное, чтобы обеспечить готовность [Министерства обороны] защитить Соединенные Штаты". Барри добавил: "Инцидент с российским Су-35 - это отчасти просто отражение [реакции]. Это просто отражение того, что делает Россия".

Ориана Раулик (Oriana Pawlyk)