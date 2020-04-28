ЦАМТО, 27 апреля. Экипажи машин дистанционного разминирования "Листва" оснащаются специальными комплектами защиты сапера КЗС. Данный комплект предназначен для оснащения групп разминирования инженерных подразделений РВСН.

Комплект защитный сапера предназначен для индивидуальной защиты военнослужащего от воздействия взрыва и имеет несколько модификаций.

На маршрутах боевого патрулирования подвижных грунтовых ракетных комплексов инженерные подразделения проводят разведку и разминирование дорог от взрывоопасных предметов.

Машина дистанционного разминирования "Листва" предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами, уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

Комплекты защиты сапера входят в состав МДР "Листва", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.