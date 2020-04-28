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ЦАМТО

На Севмаше запущено новое оборудование для выработки кислорода

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В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
В трудовом коллективе "Севмаша" более 28 тысяч работающих, с заводом связана каждая вторая-третья семья в Северодвинске.
Источник изображения: Александр Емельяненков/РГ

ЦАМТО, 27 апреля. В газовом цехе Севмаша запущен в эксплуатацию новый поршневой воздушный компрессор. Это оборудование, поставленное на предприятие в рамках программы технического перевооружения, позволит увеличить производительность при прежних затратах энергии.

Компрессор отечественного производства предназначен для подачи воздуха на специальную установку, которая вырабатывает кислород и азот для обработки металлов. Вырабатываемый газ используется цехами при производстве основной продукции. Компрессор отличается высоким уровнем автоматизации, проще и удобнее в обслуживании.

Газовый цех Севмаша обеспечивает строящиеся заказы предприятия всеми видами газовой продукции: кислород, азот, пропан-бутан, ацетилен, аргон, углекислый газ, выполняет работы по техническому обслуживанию огнетушителей, ремонту и испытанию газовых баллонов, сообщает пресс-служба АО "ПО "Севмаш".

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Страны
Бутан
Компании
ГАЗ Группа
Севмаш
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