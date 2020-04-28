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Российская газета

Видео: ударный самолет ВМФ России подкрался к авианосцу США

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В Сети появилось видео, снятое с борта противолодочного самолета Тихоокеанского флота Ил-38. Ему удалось подкрасться незамеченным к атомному авианосцу George Washington и пройти мимо корабля на расстоянии выстрела в упор.

- Партнеры по каким-то причинам проспали совсем уж тихоходный противолодочник Ил-38 и смогли выполнить перехват наших всего в 30 км от авианосца. Особо отмечу, что американцы вели себя достойно, под винты не лезли и неприличных жестов не показывали, - написал опубликовавший видео FighterBomber.

Обнаружив самолет потенциального противника на расстоянии вытянутой руки (по морским меркам), моряки США не поскупились на сопровождение. На видео, сменяя друг друга, появляются три истребителя. Судя по надписям и эмблемам, пара F/A-18 Hornet была в спешке поднята с авианосца без вооружения. Помешать российскому самолету атаковать корабль она могли разве что тараном. Зато третий, скромно окрашенный F-15 имел под крыльями богатый арсенал ракет. По всей видимости, он прилетел из Японии и вежливо проводил гостя подальше от авианосца. Чтобы подстроиться к неспешному шагу турбовинтового Ил-38, Eagle пришлось гарцевать, как цирковой лошади. Ранее над Балтикой истребитель F-16 ВВС Польши повел себя в подобной ситуации еще более странно.

Пугать авианосцы - любимая забава российских авиаторов. В 2000 году морские разведчики Су-24МР в Тихом океане условно уничтожили USS Kitty Hawk, пройдя в 60 метрах над его палубой. Через восемь лет пара стратегических ракетоносцев Ту-95 сымитировала атаку на авианосец Nimitz. Поднятые на перехват истребители смогли оттеснить от корабля один самолет, зато второй дважды прошел в 600 метрах над авианосцем.


Антон Валагин

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