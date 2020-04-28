Долгоиграющий ИС

В июне 1945 года производство тяжёлого танка ИС-2 окончательно завершилось, на конвейере он уступил место своему преемнику — ИС-3. Предполагалось, что по мере выпуска танков нового поколения ИС-2 из войск исчезнут, да и о ИС-3 бытовало мнение как о танке, который является временной мерой. Впрочем, планы и суровая реальность совпадают не всегда. Как и его преемник, ИС-2 задержался в войсках на долгие десятилетия, пройдя две волны модернизации. Об этом и пойдёт речь в данном материале.

Первая работа над ошибками

Причин, по которым ИС-2 надолго задержался в войсках, довольно много. Для начала, это самый массовый тяжёлый танк в истории (если считать в пределах одной модификации). Не менее важным моментом стало то, что танк находился в производстве полтора года. За это время ИС-2 существенно изменился: улучшились характеристики вооружения и прицельных приспособлений, была проведена модернизация корпуса, ввели зенитную пулемётную установку. С точки зрения боевых характеристик танк выпуска начала 1944 и начала 1945 годов имели существенную разницу. Кроме того, постепенно повышалось качество танков, хотя ежемесячный объём выпуска (250 машин) делал этот процесс затруднительным. Эти танки активно эксплуатировались в войсках, по итогам в конструкцию машины постоянно вносились улучшения. Наконец, половина ИС-2 (1626 штук) пережила войну. Данная цифра датирована концом 1950 года и не учитывает те танки, которые списали по износу, а также переданные Войску Польскому (71 штука) и чехословацкой армии (7 штук).

Около половины ИС-2 продолжало находиться в строю к началу 50-х годов. В отличие от ИС-3, эти танки уже были обкатаны в войсках, что являлось причиной меньших претензий к ним Источник изображения: warspot.ru

Существенной разницей между ИС-2 и ИС-3 было то, что первые поступали непосредственно в войска, а вторые, по большей части, на склады хранения. По этой причине многие дефекты, которые выявились на ИС-3 в первые послевоенные годы, стали известны не сразу. Случись такое в 1945-первой половине 1946 года, существенные изменения конструкции танка произошли бы куда раньше, но история не терпит сослагательного наклонения. Начиная с 1947 года, техническое состояние ИС-3 стало одной из главных повесток в Министерстве транспортного машиностроения (Минтрансмаш). Ряд производственных недочётов привёл к тому, что в войсках обнаружились массовые случаи выхода танков из строя.

Попытка решить проблему «малой кровью» не привела к успеху. 12 декабря 1950 года Совет Министров СССР подписал постановление №4871-2121сс, согласно которому ЧТЗ и Кировский завод в Ленинграде обязали провести модернизацию ИС-3. Эта модернизация известна под индексом УКН (устранение конструктивных недостатков). Она включала в себя большой объём переделок, кроме того, в конструкцию танка вносились не только исправления недочётов, но и улучшение конструкции в целом — например, была разработана модернизированная зенитная турель для пулемёта ДШКМ. Работы по модернизации ИС-3 до уровня УКН начались в 1951 году, растянулись на несколько лет и закончились в 1954 году. Сегодня этот танк иногда называют ИС-3М, но это ошибка — машину, модернизированную по программе УКН, в СССР продолжали называть ИС-3. В отличие от более поздней модернизации, на данном танке сохранялся мотор В-11, а характерные для ИС-3М элементы ходовой части появлялись постепенно.

Один из польских ИС-2, который прошёл волну модернизации второй половины 40-х годов. Как раз в это время на танках со спрямлённой лобовой деталью появился волноотбойник Источник изображения: warspot.ru

В связи с большими проблемами, выявленными на ИС-3, то, что происходило с ИС-2, ушло на второй план. Вместе с тем, не всё в этой истории было так уж просто. Во-первых, число дефектных ИС-3 было велико, но всё познаётся в сравнении. На практике это около 300 танков, судя по серийным номерам (в основном 1945 года выпуска). Данные машины изначально являлись далеко не самыми надёжными, особенно на фоне танков выпуска 1946 года. Цифра, безусловно, большая, но это если не учитывать все проблемы, которые испытывал ЧКЗ в 1945 году, а также общий объём выпуска ИС-3. Во-вторых, вопреки сравнению некоторых военачальников ИС-3 с якобы намного более надёжными ИС-2, это не совсем так. У ИС-2 тоже хватало проблем, и наиглавнейшей из них являлась надёжность траков. Штампованный трак КВ-1С-35-9 с чередованием цельного рабочего и половинчатого «холостого» имел срок службы 800-1200 км. При этом, как ни пытались на ЧКЗ полностью заменить его на литой трак 237-35-15, именно штампованный трак оставался типовым на ИС-2 до конца войны. Более того, такие траки перешли и на ИС-3, причём там могло быть как чередование «рабочий-половинчатый холостой», так и только рабочие траки. Имелись проблемы с трещинами на башнях — вплоть до того, что завод №200 в 1945 году «допечатывал» башни, которые заменялись ремзаводами. Те же проблемы, что и на ИС-3, имелись на коробках передач, возникали неисправности с главным фрикционом и бортовыми редукторами. Разница заключалась в том, что это было войсковой рутиной, поэтому такого шума, как в случае с ИС-3, не наблюдалось. В-третьих, ремонтом и модернизацией ИС-2 занимались не заводы-производители, а ремзаводы, поэтому какие-либо проблемы до того же Минтрансмаша доходили в минимальном объёме.

Во второй половине 40-х годов на ИС-2 одновременно могли стоять штампованные траки КВ-1С-35-9 и литые траки 237-35-15. Последние легко отличить по «выемкам» в боковинах Источник изображения: warspot.ru

Несмотря на такую ситуацию, внешний облик ИС-2 постепенно менялся — прежде всего, это касалось танков более раннего выпуска. Постепенно на них устанавливали зенитные пулемёты ДШКМ, при этом параллельно на правом борту башни появлялись кронштейны для крепления пулемёта в походном положении. Постепенно запасные траки переносили с кормы корпуса (танки выпуска до июня 1944 года) на лобовой лист корпуса. Ещё одним изменением стали сами траки. Дело в том, что Кировский завод в Ленинграде освоил выпуск литых траков по чертежу 237-35-15 — их легко можно отличить по «выемке» в боковых «ушах». Такие траки были более надёжными, впрочем, выросло и качество штампованных траков, которые продолжали выпускать на ЧКЗ. Поэтому эти траки существовали параллельно. Наконец, во второй половине 40-х годов появился третий трак. Кто его изготовлял, неизвестно, но можно уверенно говорить, что разработан он на ЧКЗ. Впервые такой трак испытали летом 1944 года на ИСУ-122. Данные траки относительно часто попадаются на машинах, прошедших как одну волну модернизации, так и две. Судя по маркировкам, изготовлялись они не в СССР. Пока этот вопрос до конца не изучен, но по косвенным признакам, такие траки производились в Польше. Также фары раннего типа заменялись на ФГ-10, а башенные поручни раннего типа (выпуска завода №200) — на «малые» поручни.

ИС-2 на параде в Пекине, 1959 год. Эти танки поступили с баз хранения и модернизировались уже в Китае. Они получили зенитные пулемёты ДШКМ, но волноотбойников на танках со спрямлёнными лобовыми листами корпуса нет Источник изображения: warspot.ru

Именно такие изменения претерпели ИС-2, которые оказались в Китае. Всего в 1950 году Китайской Народной Республике передали 60 танков, вокруг которых сразу же сложилась непростая ситуация. Дело в том, что китайская армия получила танки разных годов выпуска, находившихся на хранении. Среди них были и весьма почтенные ветераны, включая, например, машину, которая участвовала во Львовско-Сандомирской операции. В результате китайцы получили танки, которые требовали немедленного ремонта. Это же касалось и переданных Китаю самоходных установок ИСУ. По этой причине в 1951 году было направлено 50 комплектов запчастей для ремонта ИС и ИСУ. Танки проходили ремонт уже в Китае, причём сохранившиеся в музеях машины как раз несут типовые элементы первой волны модернизации, но с некоторыми элементами и второй волны (работы по ней постепенно вели силами КБ ЧКЗ с 1948 по 1951 год, но реализовывать её стали позднее).

ИС-2, поступившие в ГДР. Эти машины уже имеют новые траки, фары ФГ-12, а также переделанные поручни на башнях. Интересно, что зенитные пулемёты получили не все танки Источник изображения: warspot.ru

Вторая волна модернизации ИС-2 началась после запуска программы УКН для ИС-3. Ввиду совместимости ИС-2 и ИС-3 по ряду агрегатов с 1953-1954 годов началась работа по внесению улучшений в конструкцию танка. Прежде всего, это касалось внутренних агрегатов — коробки передач, главных фрикционов, бортовых передач, приводов управления и т. д. Замене подлежал ряд узлов и агрегатов отделения управления, включая и сиденье механика-водителя. Одновременно начались изменения по ходовой части. На соответствующие детали с ИС-3 стали заменять ведущие колёса (703-16-Сб.1), ленивцы (703-31-Сб.1), подвеску (703-33-сб.101), включая балансиры. Под КПП, на днище корпуса, ввели дополнительный лист толщиной 16-20 мм. Эти изменения проходили локально и носили неоднородный характер — например, дополнительный лист под КПП получали не все машины.

Новые траки, которые получила часть танков после войны. Производитель пока точно не известен — возможно, это Польша Источник изображения: warspot.ru

Поначалу изменения подвески происходили не радикально — в частности, опорные катки получали новые подшипники. Позже ввели иную конструкцию опорных катков, которые легко отличить по крышкам ступиц, крепившимся на 10 болтах каждая. Это нововведение напрямую связано с появлением тяжёлого танка Т-10. Постепенно ввели новый очиститель ведущих колёс (703-30-Сб.101) и стопор орудия по-походному (703-51-Сб.109). Гусеничные ленты стали заменять на собранные из траков по чертежам 703-35-Сб.1 и Сб.2. Они состояли только из гребневых траков, изготовленных из стали ТВМ. Внешне новые траки были очень похожи на литые (по чертежу 237-35-15). Также у ИС-3 УКН позаимствовали улучшенную зенитную пулемётную установку. В целом, процент деталей с индексом, начинающемся с цифр 703, существенно увеличился.

Уже в ходе эксплуатации «немецкие» ИС-2 получили улучшенные катки и очистители ведущих колёс от ИС-3 Источник изображения: warspot.ru

По такой системе были модернизированы танки, которые попали в Национальную народную армию ГДР. Всего туда отправилось 47 танков — аналогично китайским поставкам они являлись машинами разных выпусков. С китайскими ИС-2 танки, попавшие в ГДР, роднило то, что чуть позже им провели дополнительную модернизацию ходовой части — в частности, ввели новые опорные катки и очистители ведущих колёс. Одной из «немецких» машин является танк, который некоторое время стоял на территории военного музея в Оверлоне (Нидерланды), а ныне находится в США. Танк выпуска марта 1944 года прошёл две с половиной волны послевоенной модернизации. В отличие от танков, состоявших на вооружении Советской армии, зарубежные ИС-2 вторую, уже глубокую модернизацию не проходили. Эта «большая модернизация» началась в конце 50-х годов и существенно изменила облик машины.

«Большая модернизация»

Модернизация ИС-3 по программе УКН, проведённая в 1951-1954 годах, была лишь первым шагом. За счет неё была повышена надёжность машины, но при этом характеристики остались на прежнем уровне. При этом с 1953 года начался выпуск тяжёлого танка Т-10, который имел более высокие характеристики. Более того, сам по себе Т-10 не стоял на месте. В ходе производства на Т-10 появился прибор ночного видения ТВН-1, который мог устанавливаться вместо перископического смотрового прибора механика-водителя. В связи с этим изменился и состав светотехники: на машину начали ставить два типа фар — ФГ-100 и ФГ-102. Кроме того, и к самому ИС-3 осталось немало вопросов. Надёжность двигателей В-11 выросла, но к середине 50-х годов самым молодым моторам уже стукнуло десять лет. Для В-2-ИС, стоявших на ИС/ИСУ, этот вопрос являлся не менее актуальным. Важным стал и вопрос повышения срока службы ИС-2 и ИС-3 — бравурного настроения в стиле «ничего, через несколько лет быстро заменим на новые танки», как это было в 1945-1948 годах, уже не наблюдалось. Т-10 выпускался существенно медленнее своих предшественников. Надо сказать, что за рубежом темпы выпуска тяжёлых танков нового поколения оказались ещё ниже, чем в Советском Союзе, но тогда такой информации не имелось. Холодная война была в самом разгаре, при этом существенная часть тяжёлых танков находилась в западных округах, включая ГСВГ. Воевать часто приходится не тем, что хочется, а тем, что есть. Одним словом, на фоне постепенной модернизации ИС-2 путём введения узлов, совместимых с ИС-3 УКН, возникла идея более глубокой модернизации.

ИС-2 выпуска января 1944 года, доведённый до уровня ИС-2М. Данный танк находится в экспозиции парка «Патриот» Источник изображения: warspot.ru

В ГБТУ КА приняли решение о том, что с 1957 года ИС-2, ставшие после модернизации ИС-3 наименее надёжными тяжёлыми танками, будут проходить глубокую модернизацию. На сей раз речь шла уже не только о том, что танк должен быть более надёжным. За прошедшие десять лет танкостроение не стояло на месте, поэтому ИС-2 предстояло переделывать под новые приборы, прежде всего, с учетом нововведений на тяжёлых танках семейства Т-10 — к слову, они прошли довольно быструю эволюцию. В 1956 году начался серийный выпуск Т-10А, годом спустя появился Т-10Б, а в 1958 году началось производство наиболее совершенной и массовой версии — Т-10М. Естественно, опыт развития Т-10 являлся одной из важных составляющих. Вместе с тем, надо иметь в виду, что Т-10 имел принципиально иную конструкция ряда агрегатов, особенно моторно-трансмиссионной группы. С другой стороны, ближайшим родственником моторов В-11 и В-2-ИС являлся В-54, имевший ту же мощность, но бо́льшую надёжность.

Этот же танк, вид справа-сверху. Бревно стало штатным элементом комплектации, крепилось оно на правом борту Источник изображения: warspot.ru

В отличие от первой волны модернизации, к которой имело отношение КБ ЧКЗ, «большая модернизация» разрабатывалась силами ремзаводов. Ими оказались БТРЗ №7 (г. Киев). БТРЗ №17 (г. Львов) и располагавшийся на территории Германии БТРЗ №120 (в/ч 48819, Кирхмёзер, ГСВГ). Именно эти заводы оказались главными подрядчиками по дальнейшим работам. Поначалу были модернизированы опытные образцы, а позже, после успешных испытаний в ГСВГ, началась массовая модернизация ИС-2. Проходила она до 1959 года и затронула подавляющее большинство танков данного типа, находившихся на вооружении Советской армии. К началу 60-х годов не модернизированными остались единичные машины, которые уже успели попасть в музеи — например, ныне находящийся в Севастополе ИС-2, несущий следы модернизации первой волны, но не успевший попасть под «большую модернизацию».

Новые крылья и бункеры являются наиболее заметным отличием ИС-2М. Следует отметить, что крышки бункеров разных заводов отличались друг от друга, как и ограждение фар Источник изображения: warspot.ru

Отличить танк, который в 1960 году официально получил обозначение ИС-2М, не представляет труда. Самыми главными признаками, которые позволяют моментально отличить ИС-2М, являются крылья и бункера (ящики ЗИП), которые разместили по бортам подбашенной коробки. При этом на передних крыльях слева разместили дополнительный маслобак, буксирные серьги перекочевали на правое крыло, там же появился ящик для заправочного насоса МЗА-3. На левом бункере появилось крепление для кирки, а на правом — для бревна самовытаскивания. Переделки крыльев и ЗИП провели по опыту модернизации ИС-3 УКН (кстати, с ней связаны отличия машин, модернизированных разными заводами). Дело в том, что ИС-3 модернизировал как ЧТЗ, так и Кировский завод в Ленинграде, и у этих двух заводов явно видны отличия по некоторым деталям. Например, крышки люков бункеров ЧТЗ имеют характерные выштамповки, которых на ленинградских машинах нет. Ровно ту же картину можно видеть и на ИС-2М.

Вторым отличием, которое сразу же бросается в глаза, являются фары. Их стало две — ФГ-100 слева и ФГ-102 справа. Фары получили ограждение, и у разных ремзаводов они отличались. Для ИС-2М с челябинским вариантом крышек бункеров ограждение фар было выполнено из тонкого прутка и напоминало «сетку». У машин с крышками бункеров ленинградского типа были выполнены из более толстого прутка и больше напоминали ограждения Т-10М. Стоит отметить, что такие отличия не являются системными, и иногда попадаются разные вариации, как и в случае с ИС-3М.

Благодаря введению перископического смотрового прибора улучшилась обзорность с места механика-водителя Источник изображения: warspot.ru

Появление фар ФГ-100/ФГ-102 означало, что механик-водитель получил прибор ночного вождения ТВН-2. Выполнен он был в виде перископа, для его установки в верхнем лобовом листе корпуса сделали вырез, при необходимости закрываемый крышкой. Туда же, в дневное время, устанавливался перископический смотровой прибор, который существенно улучшал обзорность. Оба прибора были унифицированы с Т-54 (Объект 137), что в условиях войсковой эксплуатации было явным плюсом. Следует отметить, что данный прибор ставился на танках со спрямлённой лобовой деталью. На машинах со ступенчатой лобовой деталью проблема обзорности являлась не столь существенной, а в ночное время ставился прибор БВН-1. В ходе модернизации машины со спрямлённой лобовой деталью также получали волнооотбойники. Помимо фар головного света, менялись габаритные фонари. Часть танков сохраняла штатные фонари, но обычно ставились более современные ГСТ-49. Также менялось их расположение: кормовые фонари переделывались с точки зрения креплений, а передние переносились вперёд.

В конструкцию днища внесли немало изменений, направленных на улучшение ситуации с надёжностью агрегатов Источник изображения: warspot.ru

Немалое число изменений вносилось в кормовую часть корпуса. Машины, ещё не получившие новый стопор орудия по-походному, оснащались им. Вместо морских дымовых шашек МДШ ставились дымовые шашки БДШ-5 с электрическим сбросом. Также появились крепления запасных траков на нижнем кормовом листе. К слову, сами траки могли быть и не только по типу ИС-3 УКН. Многие машины получали траки 730-35-1 от танка Т-10, имевшие ширину 720 мм. Они легко вставали на ходовую часть ИС-2/ИСУ, при этом снижалось удельное давление на грунт. Этот параметр был вполне актуален, поскольку в зависимости от типа корпуса боевая масса ИС-2М выросла до 47-5-48,5 т. Дополнительные топливные баки теперь соединялись с основной топливной системой, благодаря чему фактический запас хода вырос, так как теперь не требовалось вручную переливать топливо из баков. Кроме того, небольшие изменения появились на днище корпуса. Под картером КПП сделали вырез, который прикрыли дополнительным листом — это было связано с увеличением зазора между КПП и днищем. Снаружи появилась розетка для запуска двигателя от внешнего источника. Наконец, появились стопоры для фиксации крышек люка в открытом положении.

На корме смонтировали крепления дымовых шашек БДШ-5, заменили стопор орудия по-походному, появились дополнительные запасные траки. Сами траки взяли от ИС-3 УКН. Также можно заметить, что на башне вместо кормового пулемёта появился дополнительный вентилятор Источник изображения: warspot.ru

Впрочем, внешние изменения шасси выглядели скромно по сравнению с тем, что произошло внутри танка. Вместо мотора В-2-ИС (В2-10) был установлен двигатель В-54К-ИС (от мотора В-54 он отличался изменением конструкции водяного насоса). Для уменьшения высоты двигателя изменилось расположение масляного насоса. Вместо воздухоочистителей ВТ-5 установили новые — ВТИ-2. Передняя опора коробки передач была переделана, что увеличило жёсткость днища (это решение позаимствовали у ИС-3 УКН). При обсуждении модернизации ИС-2 Кировский завод предлагал ввести эжекционную систему охлаждения, которая появилась на ИСУ-152К. Впрочем, на ИС-2М от неё отказались. Одновременно с установкой новой опоры КПП изменилась конструкция кожуха вентилятора. Также ввели усиленный подмоторный постамент, что повысило надёжность крепления двигателя.

Ходовая часть существенно изменилась, практически все её элементы заменили Источник изображения: warspot.ru

Улучшилась система подогрева двигателя, причём её ввод проходил постепенно. С 1958 года ставилась система подогрева с термосифонной циркуляцией жидкости и подогревателем от ИС-3 УКН. В марте 1959 года ввели систему с принудительной циркуляцией жидкости и подогревателем НИКС-1. В связи с установкой нового двигателя и системы смазки пришлось переделывать систему охлаждения. В частности, ввели новый расширительный бачок. Вместо ручного крана-редуктора ввели редукционный клапан и стали использовать электрический маслозакачивающий насос МЗН-2. Также существенно изменилось электрооборудование танка. Это привело к тому, что количество аккумуляторов увеличилось до 4 штук.

Дополнительные топливные баки были соединены с общей топливной системой Источник изображения: warspot.ru

Существенные изменения провели и в боевом отделении. Для начала, боекомплект вырос с 28 до 35 выстрелов — это удалось благодаря оптимизации в боевом отделении. Кормовой пулемёт, бесполезный в бою и мешавший командиру, убрали. Свято место пусто не бывает: на месте кормового пулемёта поставили второй башенный вентилятор, необходимость которого давно назрела. Башня получила стопор по типу Т-54. Орудие Д-25Т получило подъёмный механизм со сдающим звеном для предохранения от поломок. Радиостанцию заменили на Р-113, а ТПУ-4бис-Ф — на ТПУ-Р-120, в связи с чем появились и внешние изменения (в частности, изменился антенный порт). Вместо перископического прибора МК-IV на командирской башенке разместили командирский танковый перископ ТПК-1. На корме башни появились крючки для крепления тента. Наконец, была заменена зенитная пулемётная установка (её также унифицировали с той, что ставилась на Т-54). Стоит также отметить информацию об установке 100-мм пушки Д-10Т, которая периодически проскакивает в случае с ИС-2М. Судя по всему, это своеобразная «дезинформация», на которую попалось немало исследователей. Да, такой танк стоит в Киеве, но там некий энтузиаст, обременённый званиями, устроил бесчеловечный эксперимент по инсталляции разных орудий в различные боевые машины, так что ИС-2М с Д-10Т подойдёт только как музейный экспонат.

ИС-2М на Кубе — впервые модернизированные танки «засветились» там Источник изображения: warspot.ru

Общим результатом «большой модернизации», которая проходила в 1957-1959 годах, стало существенное повышение надёжности танка — это являлось первостепенной задачей. Интересно, что практически сразу эти машины оказались за границей. В 1961 году 41 танк данного типа попал на Кубу — тем самым Фидель Кастро оказался единственным, кроме США, обладателем тяжёлых танков в регионе. Повоевать этим машинам так и не довелось (как и в целом ИС-2М), тем не менее, это любопытный исторический факт.

Долгоиграющий ветеран

Параллельно с глубокой модернизацией до уровня ИС-2М по танку шли и опытные работы, связанные с повышением боевых качеств. Дело в том, что в послевоенный период опыты по преодолению танками водных преград по дну, наконец, перешли из стадии опытных разработок к серийному выпуску. Произошло это в 1957 году: с сентября Т-54Б стали оснащать оборудованием для подводного хождения (ОПВТ). Аналогичные работы стали проводить и по тяжёлым танкам. 3 марта 1958 года вышло постановление Совета Министров СССР №250-122, согласно которому ОГК ЧТЗ поручалась работа по созданию ОПВТ для ИС-2 и ИС-3.

Установка водоходного оборудования для ИС-2, разработанная в 1958 году Источник изображения: warspot.ru

Документация по оборудованию была подготовлена во второй половине июня 1958 года, работами руководил Д.Ф. Скворцов. Интересно, что делалась она ещё для ИС-2, не прошедшего глубокую модернизацию. Согласно документации, моторное отделение закрывалось специальной «попоной», также обеспечивалась герметичность других частей корпуса. Надевался кожух на установку кормового пулемёта, орудийную установку и командирскую башенку, водонепроницаемый чехол получало и орудие. Труба ОПВТ крепилась на крыше башни, а именно на вентиляторе, вокруг которого сделали специальную «юбку». Всего изменения и дополнения вносились в шесть групп деталей.

Серийный вариант водоходного оборудования был смонтирован на ИС-2М, который ныне находится в Центральном музее Вооружённых сил РФ Источник изображения: warspot.ru

В ходе опытных работ изготовили опытные образцы, но 20 сентября 1958 года вышло постановление Совета Министров СССР №3099, согласно которому ЧТЗ освободили от работ. Обычно на этом рассказ оканчивается, но всё не так просто. Во-первых, в начале 60-х годов работы по ОПВТ для ИС-2М и ИС-3 (уже ИС-3М) возобновились. Проходили они в течение 1963-1965 годов и окончились отнюдь не опытными образцами. В целом система мало чем отличалась от опытной разработки 1958 года. Обеспечение герметичности и установка трубы ОПВТ проводились аналогичным способом. Во-вторых, сохранились вполне живые машины, однозначно имевшие комплект ОПВТ. Например, такое оборудование имеет танк, находящийся в Центральном музее Вооружённых сил РФ. Количество переоборудованных танков невелико, но то, что это были опытные разработки, вызывает сомнение. Дело в том, что часть машин, сохранившихся до наших дней, прошла вторую волну модернизации.

Герметизация корпуса, серийный вариант Источник изображения: warspot.ru

Следующей проектной работой ОГК ЧТЗ стала разработка модернизированной укладки, предназначенной для размещения 6 кумулятивных снарядов 3ВБК5. Разработаны они были для использования для орудия М-62, но могли применяться и орудием Д-25Т. Всего предполагалось возить 6 таких снарядов, а количество бронебойных снарядов сокращалось до 12. Документация по новой укладке датирована апрелем-маем 1969 года — о том, пошло ли дело дальше, автору неизвестно.

Размещение шести кумулятивных снарядов 3ВБК5 Источник изображения: warspot.ru

Следует отметить, что модернизация до уровня ИС-2М не стала последней. В течение 60-х и 70-х годов ремзаводы проводили дальнейшую модернизацию. Ещё в 1960 году на ЧТЗ разработали установку двух 200-литровых топливных баков на кормовом листе корпуса. Внедрили их позже — с конца 60-х годов. Примерно в это же время снова поменялась светотехника. Габаритные фонари ГСТ-49 заменили на ГСТ-64, которые в зависимости от времени выпуска отличались по «колпачкам». Фары ФГ-100 и ФГ-102 заменили на ФГ-125 и ФГ-127, имевшие герметичные корпуса. Фактически это были последние крупные изменения ИС-2М. По мере поступления на вооружение тяжёлых танков Т-10М машины более ранних типов постепенно отправлялись в резерв, либо использовались в качестве учебных. Официально ИС-2М сняли с вооружения российской армии только в 1997 году — к этому времени данные танки уже давно перестали использовать по назначению. Их применяли как неподвижные огневые точки и в качестве тактических объектов.

В ходе дальнейшей эксплуатации ИС-2М также проходили модернизацию. На фото — танки с фарами ФГ-125/ФГ-127 Источник изображения: warspot.ru

В заключение стоит отметить, что сама идея модернизации ИС-2 и его долгая карьера были верным решением. Наличие этих танков в резерве позволяло в случае надобности использовать большое количество боевой техники в вероятной войне. Эти машины не участвовали в каких-либо боевых операциях, оставаясь резервом. Ещё одним плюсом столь долгой эксплуатации ИС-2М стало то, что этих машин сохранилось довольно много, с завидной периодичностью их восстанавливают до ходового состояния. Да, внешний облик ИС «большой модернизации» существенно отличается от ИС-2 военного периода, но, будем откровенными, об этом хорошо известно немногим. Само же присутствие таких танков на парадах и других мероприятиях является большим плюсом. Стоит лишний раз поблагодарить создателей танка, который внёс большой вклад в Победу, а потом прослужил ещё полвека.

Автор благодарит Игоря Желтова (г. Москва) и Кирилла Кокшарова (г. Челябинск) за помощь в подготовке данного материала.

Источники:

РГАЭ Архив Кирилла Кокшарова Архив Игоря Желтова Архив автора

Юрий Пашолок