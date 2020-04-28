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США лишат Су-57 критического преимущества перед F-35

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Источник изображения: Фото: Ross D. Franklin / AP

Министерство обороны Соединенных Штатов с тринадцати до семи сократило число критических недостатков (первой категории) действующего истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, сообщает Defence News. Тем самым российский перспективный истребитель Су-57 частично лишится одного из своих заявленных преимуществ перед американским самолетом.

Одним из недостатков называется текущий режим работы AN/APG-81 производства компании Northrop Grumman, радара с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), который способен проводить сканирование окружающего пространства над морем только в области, находящейся непосредственно прямо перед истребителем. В публикации отмечается, что данная особенность не связана с физической конструкцией AN/APG-81, а решить проблему предполагается до 2024 года включительно повышением вычислительной мощности устройства и обновлением его программного обеспечения.

Другие недостатки F-35 Lightning II связаны, в частности, с наддувом в кабине пилота и шлемом летчика.

В ноябре 2018 года генеральный директор Научно-исследовательского иститута приборостроения имени Виктора Тихомирова Юрий Белый заявил, что российский истребитель Су-57 сможет одновременно отслеживать до 30 аэродинамических целей, поскольку самолет имеет распределенные по его планеру АФАРы (в носовой части и по бокам), которые позволяют использовать истребитель, в частности, в роли разведчика и наводчика для беспилотных летательных аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
ПАК ФА
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Проекты
АФАР
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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