Войти
Газета.ru

Военные и гражданские: Минобороны сообщило о случаях заражения

145
0
0

Коронавирус выявили у 874 российских военнослужащих

В рядах российских Вооруженных сил выявили почти 900 человек, заразившихся коронавирусом, следует из бюллетеня Минобороны. Инфицированы оказались сами военнослужащие, студенты военных вузов и училищ, проходящие довузовскую подготовку, а также гражданские служащие. При этом в Минобороны пока не сообщали об отказе от проведения весеннего призыва.

В российских Вооруженных силах с марта по 26 апреля выявили 874 случая заражения коронавирусом, говорится в бюллетене Минобороны России.

Как уточнили военные, 314 человек из заразившихся сейчас проходят лечение в госпиталях оборонного ведомства, в изоляторах по месту службы находятся 175 пациентов, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - шесть. Еще 379 человек изолированы дома.

Четверо военнослужащих на данный момент пребывают в тяжелом состоянии, в том числе один находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В состоянии средней тяжести - 15 человек, остальные переносят заболевание без симптомов.

В документе подчеркнули, что в рамках борьбы с коронавирусом во всех воинских частях и организациях Минобороны каждый день проводится профилактическая диагностика личного состава, дезинфекция транспорта, служебных и жилых помещений, а также материальных средств. Развернуты 5554 стационарных контрольных пункта термометрии. Весь личный состав Вооруженных сил страны по прибытии на службу проходит медицинский осмотр, который включает замер температуры тела.

Неблагоприятная ситуация сложилась и в учебных заведениях. Как следует из бюллетеня, коронавирусной инфекцией заразились 779 военнослужащих, курсантов и слушателей военных вузов. Из них на лечении в госпиталях Минобороны находятся 304 человека, в изоляторах по месту службы - 354, в гражданских лечебных учреждениях лечатся девять человек, а на дому изолированы 112, говорится в документе. Военные отметили, что их состояние здоровья нормальное, болезнь протекает без симптоматических проявлений.

Коронавирус дошел также до преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны: положительный тест сдали 192 человека.

Восемь из них проходят лечение в госпиталях военного ведомства. В изоляторах учебных заведений находятся 15 человек, а в гражданских больницах - девять. Еще 160 заболевших находятся в домах отдыха при министерстве.

Кроме того, коронавирусом заразились 245 гражданских служащих российских ВС. Согласно информации в бюллетене, 25 из них лечатся в госпиталях Минобороны, 33 - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 175 находятся на изоляции дома. 12 человек разместили в домах отдыха военного ведомства.

Двумя днями ранее «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны России передавало, что коронавирусом заразились восемь воспитанников Тверского суворовского училища. Как отметили в военном ведомстве, инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Они пребывают в нормальном состоянии, болезнь протекает без симптомов.

«Информация о том, что воспитанников училища якобы заставляли шить себе медицинские маски, является ложью и глупостью», - заверили в Минобороны. В министерстве сообщили, что все воспитанники и преподаватели училища обеспечены необходимыми средствами защиты и профилактики. К тому же, зараженных не привлекали к проводимым в начале апреля тренировками в составе парадных расчетов.

«Руководство учебного учреждения находится в постоянном контакте с родителями и доводит всю необходимую информацию через родительский комитет и лично обратившимся родителям», - подчеркнули в министерстве.

Тем не менее, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, в России решили не отменять весенний призыв в армию.

Как рассказали в Минобороны, призывные комиссии в регионах начнут работать после 6 мая, а отправлять призывников на службу будут только после 20 мая.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов ранее уточнил, что студентов последних курсов колледжей и вузов вызовут в военкоматы уже после того, как они сдадут выпускные экзамены.

Кроме того, по его словам, в рамках этого призыва в армию не будут уходить выпускники школ: они получат возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы.

Герасимов подчеркнул, что всех новобранцев по прибытии в войска поместят на карантин, который продлится две недели. Их питание и обучение будет организовано отдельно от остального личного состава.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
15.01.2015
Новые масштабы оборонных задач
21.01.2013
Поговорим на частоте
29.11.2012
Шойгу велел исполнять
28.11.2012
В Москве состоялось заседание Коллегии Министерства обороны России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 03:30
  • 22
Путин, Шойгу и Сталин украсят храм ВС России
  • 28.04 02:53
  • 1
«Левитация – это не фантазия, а чистая наука»
  • 28.04 02:26
  • 2
«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G
  • 28.04 02:23
  • 2
На Украине поддержали появление 54 истребителей F-35 вблизи Камчатки
  • 28.04 02:17
  • 47
«Орион» взят на вооружение
  • 27.04 23:48
  • 8
Запад пытается догнать Россию на танках
  • 27.04 22:02
  • 4
Десантники парашютировались в Арктике с рекордной высоты
  • 27.04 21:31
  • 113
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 21:26
  • 1
Эпидемия на «лучшем» авианосце ВМС США оказалась аномальной
  • 27.04 21:00
  • 4
Обстрел самолета США из гранатомета сняли на видео
  • 27.04 20:50
  • 19
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 27.04 20:42
  • 119
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 27.04 20:08
  • 9
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 27.04 19:45
  • 1
Танкист с 30-летним стажем назвал Т-90М своим любимым танком
  • 27.04 19:07
  • 4
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10