Анализ гиперзвуковых разработок в США проиллюстрировали картой с целями в России

Источник изображения: CSBA

Директор американской организации по исследованиям и разработкам Марк Льюис заявил о том, что США необходимо «масштабировать усилия по производству гиперзвукового оружия». По словам Льюиса, важна вариативность такого оружия. Имеется в виду возможность его использования с разных носителей, включая подводные лодки.

Марк Льюис:

Нельзя говорить «или одно, или другое». Мы должны использовать всё это в большой единой системе. Мы должны создать такую систему, для каждой части которой была бы своя цель.

Льюис раскритиковал действующую программу, финансирование которой, по его мнению, крайне мало и не позволяет американской авиации, армии и флоту обзавестись достаточным числом гиперзвуковых ракет.

Льюис во время видеоконференции с Институтом Митчелла, входящим в ассоциацию ВВС:

Если у вас есть программа, которая доставляет восемь ракет, а затем останавливается… Ну хорошо, а в отношении какой из тысячи целей в нашем наборе мы будем использовать эти восемь ракет?

Источник изображения: CSBA

По словам чиновника, сложность в том, что сегодня никто не может сказать, какими могут быть затраты на создание большого числа гиперзвуковых ракет. Об этих затратах, по его мнению, можно будет говорить по мере непосредственного производства.

В настоящее время у Пентагона есть несколько направлений работы в области гиперзвукового оружия:

ARRW ВВС - гиперзвуковые комплексы воздушного базирования (фактически речь идёт о попытке в США создать американский аналог российского «Кинжала», который сегодня представляет собой гиперзвуковой комплекс с носителем МиГ-31), LRHW и CPS – гиперзвуковые ракеты для передвижных грунтовых комплексов и для ВМС США, а также HAWC и HSW-ab (наиболее мощные версии гиперзвукового оружия).

При этом Льюис отмечает сложности и технологического плана. По его словам, максимальная скорость гиперзвуковых комплексов, которые используют технологию глиссирования, при существующих методах не будет выше 7 М, что примерно вдвое ниже ожидаемых значений.

Обратил на себя внимание тот факт, что статью в американских СМИ, посвящённую гиперзвуковым разработкам в США, и анализ самих разработок проиллюстрировали (рисунок выше) графикой Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA). Примечательна иллюстрация тем, что на ней показаны цели для ракет, вылетающих с территории Великобритании. И эти цели обозначены как находящиеся на территории России. Включая и цели для гиперзвуковых ракет с маневрирующим боевым блоком. Ранее в США очень возмущались российской графикой, где новейшее оружие РФ поражает цели на придуманной карте местности. Некоторые лица в Вашингтоне решили, что карта на анимации Минобороны России "очень похожа на карту Флориды". В отличие от карты Минобороны карта CSBA куда более явная.