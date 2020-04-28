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Интерфакс-АВН

Около 500 военкоматов ЦВО обеспечено медицинскими масками для проведения весеннего призыва

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Здоровье каждого призывника будет тщательно проверено и в военкомате, и на сборном пункте.
Здоровье каждого призывника будет тщательно проверено и в военкомате, и на сборном пункте.
Источник изображения: Марина Молдавская / ТАСС

Екатеринбург. 27 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Несколько сотен военных комиссариатов Центрального военного округа (ЦВО) обеспечены защитными медицинскими масками для проведения мероприятий весеннего призыва, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Около 500 военных комиссариатов Центрального военного округа обеспечили защитными медицинскими масками для проведения мероприятий весеннего призыва 2020 года. Для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников, создан необходимый запас дезинфицирующих средств. В зданиях и на прилегающей территории военных комиссариатов, а также в помещениях проводится дезинфекция и санитарная обработка", - говорится в сообщении.

Кроме того, для обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты округа поставлены бесконтактные термометры и наборы средств личной дезинфекции призывников.

Начало работы приемных комиссий военкоматов ЦВО запланировано с 6 мая. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая. Военкоматы округа отправят в войска 52 тыс. человек, уточняет пресс-служба ЦВО.

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