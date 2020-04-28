Россия вошла в пятерку стран мира с наибольшими затратами на оборону

Самый большой глобальный объем военных ассигнований за последнее десятилетие был отмечен в мире в 2019-м году. Он составил 1,917 триллиона долларов, что на 3,6% больше, чем в 2018 году. Такие данные содержатся в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Россия вошла в первую пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. По итогам 2019-го года она заняла четвертую позицию: военные траты увеличились на 4,5% и составили 65,1 миллиарда долларов, пишет ТАСС. Ранее, в 2017-2018 годах, военные расходы России снижались, а оборонный бюджет в позапрошлом году составил 61,4 миллиарда долларов, что поставило страну на шестую строчку рейтинга.

По данным научного сотрудника SIPRI Александры Куимовой, в прошлом году наша страна увеличила расходы на обеспечение деятельности Вооруженных Сил и войск национальной гвардии, а также на социальную поддержку служащих и их семей и многое другое.

В первой пятерке также оказались США (732 миллиарда долларов), Китай (261), Индия (71,1) и Саудовская Аравия (61,9). На эти пять стран приходится 62% общего объема военных затрат в мире.