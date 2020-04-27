Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в армии России

Также заболели более 240 гражданских служащих

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Почти 900 случаев заражения коронавирусом выявлено в Вооруженных силах РФ с марта по 26 апреля. Об этом говорится в бюллетене Минобороны РФ.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 26 апреля с. г. установлено 874 военнослужащих с положительными результатами [анализа на коронавирус]", - сообщается в документе.

В бюллетене уточняется, что из заразившихся проходят лечение в госпиталях Минобороны 314 человек, в изоляторах по месту службы - 175, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - шесть человек. Еще 379 человек изолированы на дому.

По данным ведомства, также более 240 гражданских служащих ВС РФ инфицированы коронавирусом.

"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ - 245 человек, которые проходят лечение", - говорится в документе.

В бюллетене уточняется, что 25 из них лечатся в госпиталях Минобороны, 33 - в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, еще 175 - изолированы на дому. Также 12 человек находятся в домах отдыха Минобороны.

Ситуация в учебных заведениях

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией военнослужащих, курсантов и слушателей в военных вузах достигло 779 человек.

"Количество военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования - 779 человек, из которых проходят лечение в госпиталях Минобороны России 304 человека, в изоляторах по месту службы - 354 человека", - говорится в документе.

В бюллетене уточняется, что в гражданских лечебных учреждениях лечатся девять человек, изолированы на дому - 112 человек. Их состояние здоровья нормальное, без симптоматических проявлений.

Также около 200 преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений МО РФ заражены коронавирусной инфекцией.

"Количество преподавателей и воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования - 192 человека, из которых 8 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России" - отмечается в бюллетене.

Помимо этого, в изоляторах учебных заведений проходят лечение 15 человек, в гражданских больницах лечатся девять человек. Также 160 заболевших находятся в домах отдыха Минобороны России.