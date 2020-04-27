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Черноморский флот прощается с одним из двух последних крупных кораблей

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Большой противолодочный корабль «Керчь»
Большой противолодочный корабль «Керчь».
Источник изображения: www.politnavigator.net

Большой противолодочный корабль «Керчь», одна из двух остававшихся на Черноморском флоте крупных боевых единиц наряду с крейсером «Москва», отправляется на утилизацию – БПК не подлежит восстановлению после пожара.

Очевидцы сняли, сегодня «Керчь» была выведена в Инкерман, где будет готовиться к разделке на металлолом.

В последний переход «Керчь» проводили корабли ЧФ длинными гудками, а оркестр сыграл марш «Прощание славянки».

Как пояснил «ПолитНавигатору» капитан первого ранга в отставке Сергей Горбачев, идея превратить корабль в музей появилась слишком поздно, когда решение о его судьбы было уже принято.

«Ущерб, который был нанесен в ходе пожара, был довольно значительным, и потому было принято решение не продолжать ремонт. Пожар произошел по вине личного состава. Объем был таков, что принято решение работы не проводить.

Ветеранская общественность поднимала вопрос о том, чтобы этот корабль существовал в формате музея, но, по словам нашего сенатора от Севастополя, вице-адмирала Куликова Валерия Владимировича, эти предложения были несвоевременны – к этому моменту уже все принципиальные решения по этому поводу состоялись.

Оставить корабль как музей не удалось. Но сенатор, который являлся заместителем командующего Черноморским флотом, служил на 30-й дивизии противолодочных кораблей, куда входила «Керчь», он является патриотом Севастополя, Черноморского флота, он все сделал для того, чтобы корабль-музей в городе был.

С «Керчью» это не удалось, а сторожевой корабль «Сметливый», которому в прошлом году исполнилось 50 лет, и он выведен из состава Черноморского флота, он станет кораблем-музеем.

Он поменьше водоизмещением, но в данной ситуации исходили из того, что возможно. Плюс ко всему, Куликов заявлял, что работает над тем, чтобы в обозримом будущем появился и другой корабль, не был утилизирован корабль океанской зоны, корабль второго ранга проекта 1135. Сейчас в состав флота входят два корабля этого проекта – это СКР «Важный» и СКР «Пытливый», они еще в составе флота, но в какое-то время придется и им спустить флаг, они будут выведены из боевого состава. Один из них, по мнению Куликова, тоже станет музеем», – заявил Горбачев.

Напомним, БПК «Керчь» в июне-ноябре 2014-го года проходил восстановительный ремонт. 4 ноября на судне произошел пожар, значительно повредивший ряд кормовых отсеков. Комиссия, обследовавшая судно, приняла решение не продолжать восстановление корабля, и в результате, в 2015-м году его вывели из состава флота.

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Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
ЧФ
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