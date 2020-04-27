Жесткие стандарты. США хотят вытеснить РФ с рынка ядерных технологий

МОСКВА, 24 апреля/ Радио Sputnik. Министерство энергетики США опубликовало новую стратегию, в которой поставлена цель по вытеснению России и Китая с рынков ядерных технологий. Как отмечается на сайте ведомства, Соединенные Штаты должны стать мировым лидером в этой сфере.

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", - цитирует РИА Новости текст документа.

В нем предлагается воспрепятствовать установлению прочных отношений России и Китая с "рядом восточноевропейских и африканских государств". Также авторы стратегии хотят наделить Комиссию по ядерному регулированию США полномочиями "отказывать в импорте ядерного топлива", которое производится в России и Китае, "в целях обеспечения национальной безопасности".

"Способность иностранных государственных предприятий обеспечивать цикл переработки ядерного топлива для установления доминирующих позиций на рынке и прочные двусторонние отношения могут представлять серьезные геополитические вызовы для Соединенных Штатов", - сказано в стратегии.

В частности, предлагается снизить разрешенное к ввозу количество российского ядерного топлива в США.

Стратегия направлена на рассмотрение президента США Дональда Трампа.

Ранее радио Sputnik сообщило, что США, РФ и Британия рассекретят "ядерные" документы.