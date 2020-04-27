Смогут ли США вытеснить РФ с рынка ядерных технологий? Мнение эксперта

США собираются вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в данной сфере. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин рассказал, удастся ли Вашингтону осуществить задуманное.
Министерство энергетики США опубликовало новую стратегию, в которой поставлена цель по вытеснению России и Китая с рынков ядерных технологий. Как отмечается на сайте ведомства, Соединенные Штаты должны стать мировым лидером в этой сфере.
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", - сказано в документе, который передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.
По плану Минэнерго, нужно помешать России и Китаю установить прочные отношения с "рядом восточноевропейских и африканских государств". Кроме того, предлагается дать Комиссии по ядерному регулированию США полномочия "отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности".
Как отмечает РИА Новости, это может касаться топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. В 2016 году ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию своего ядерного топлива "ТВС-Квадрат".
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Минэнерго США.