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РИА Новости

Смогут ли США вытеснить РФ с рынка ядерных технологий? Мнение эксперта

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АЭС Сан-Онофре
АЭС Сан-Онофре.
Источник изображения: © AP Photo / Grant Hindsley, File

США собираются вытеснить Россию и Китай с находящихся под их влиянием рынков ядерных технологий и стать мировым лидером в данной сфере. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин рассказал, удастся ли Вашингтону осуществить задуманное.

Министерство энергетики США опубликовало новую стратегию, в которой поставлена цель по вытеснению России и Китая с рынков ядерных технологий. Как отмечается на сайте ведомства, Соединенные Штаты должны стать мировым лидером в этой сфере.

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", - сказано в документе, который передан на рассмотрение президента Дональда Трампа.

По плану Минэнерго, нужно помешать России и Китаю установить прочные отношения с "рядом восточноевропейских и африканских государств". Кроме того, предлагается дать Комиссии по ядерному регулированию США полномочия "отказывать в импорте ядерного топлива, произведенного в России и Китае, в целях обеспечения национальной безопасности".

Как отмечает РИА Новости, это может касаться топливной компании госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ. В 2016 году ТВЭЛ подписал первый контракт с одним из американских операторов АЭС на опытно-промышленную эксплуатацию своего ядерного топлива "ТВС-Квадрат".

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Минэнерго США.

"США сегодня делают все ради идеи быть лидером на планете. Они стремятся вытеснить Россию и Китай в сфере ядерных технологий. Однако надо понимать, что подобного рода заявления сегодня не отражают действительности. США упускают возможности, и они не в состоянии везде быть первыми. Это мы видим даже по результатам борьбы с коронавирусом – США не являются примером для других государств. Так и в других сферах у них уходит инициатива. Но документы, свидетельствующие о том, что они готовы подтверждать звание жандарма мира, остаются. И Россия, и Китай довольно успешно осваивают высокотехнологичные сферы, их США догнать не могут. Потуги тех, кто пишет такие стратегии, сводятся к пропагандистским попыткам напомнить, что США когда-то были в режиме однополюсного мира. Но сегодня эта модель рассыпается", - сказал Андрей Кошкин.
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