Военный эксперт прокомментировал высадку десантников в Арктике

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео.

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Российские десантники, высадившиеся с высоты десять тысяч метров в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, совершили настоящий подвиг. Об этом заявил RT военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин.

"С такой высоты и в таких арктических условиях никто еще не совершал такие прыжки. Поэтому я думаю, что мы можем гордиться нашими ребятами", — отметил эксперт.

Он напомнил, что отечественные десантники уже высаживались в Арктике, однако не с такой большой высоты. По его словам, это говорит не только об их мужестве и отваге, но и о высоком качестве парашютной техники, кислородных масок и другого оборудования.

Российские десантники совершили прыжок с высоты десять тысяч метров в Арктике, в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. Высадку посвятили 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию с момента образования ВДВ.