Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска

В исследовании также уточняется, что всего SpaceX получила финансирование от NASA в объеме более $7 млрд в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. NASA и Минобороны США изначально платят за полную стоимость ракет компании SpaceX Илона Маска, поэтому многоразовые носители для коммерческих пусков обходятся на порядок дешевле. Об этом говорится в аналитическом исследовании российского оператора коммерческих услуг "Главкосмос пусковые услуги" (входит в Роскосмос), опубликованном на странице компании в Facebook.

Анализ российской компании основан на данных из открытых источников.

"Для внутреннего рынка одна и та же матчасть (многоразовые ракеты Falcon-9 - прим. ТАСС) стоит для NASA и ВВС [США] по-разному, хотя цены близки, при этом матчасть стоит существенно дороже, чем SpaceX ее продает на международном рынке в рамках коммерческих пусковых услуг", - говорится в материалах российской компании.

В исследовании уточняется, что всего SpaceX получила финансирование от NASA в объеме более $7 млрд в рамках контрактов на разработку технологий и обеспечения доставки грузов и астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). "Можно сделать вывод: технология reusability (многоразовость - прим. ТАСС), по состоянию дел на сегодня, с экономической точки зрения оправдывает себя только в случае наличия "якорного" заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке, готового заплатить максимальную или полную стоимость за матчасть ракеты-носителя, часть из которой потом будет повторно использована в рамках коммерческих пусковых услуг на внешнем рынке", - отмечается в материалах.

Многоразовую ракету можно использовать повторно, для чего первый раз необходимо изготовить ее за полную стоимость. "Далее продавать ее либо за одинаковую стоимость, исходя из планов использовать ее несколько раз (и важно не забыть о возврате инвестиций, которые были вложены в разработку ракеты, а также затрат на ремонтно-восстановительные работы матчасти), или применять другую модель, более безопасную для бизнеса", - говорится в исследовании.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация снизит стоимость пусковых услуг более чем на 30%, чтобы увеличить присутствие на международных рынках и в ответ на демпинг со стороны американских компаний. По его словам, снижение стоимости будет происходить за счет сокращения непроизводственных издержек и повышения операционной эффективности предприятия. Также Рогозин ранее сообщал в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что у госкорпорации в том числе накопились вопросы к основателю Илону Маску, на которые тот не собирается отвечать. При этом Рогозин отметил, что SpaceX тщательно скрывает экономику пусков по понятным причинам.

Маск ранее написал в Twitter, что ракеты возглавляемой им компании SpaceX являются на 80% многоразовыми, а российские не предназначаются для повторного использования. Рогозин в ответ на это написал в соцсети, что все указания по решению проблемных вопросов ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России, и что в указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается.