«Реактивный корм для Су-30»: в Малайзии оценили китайский истребитель FTC-2000G

Источник изображения: topwar.ru

Пекин сумел выйти на прибыльный рынок легких боевых самолетов (LCA) в АСЕАН: так китайские СМИ преподнесли новость о заказе неназванной страной партии самолетов FTC-2000G Lead-in Fighter Trainer (LIFT).

Кому нужен китайский шедевр?

Данная машина, называемая в НОАК JL-9, в значительной степени основана на двухместном УТС FT-7/JJ-7 (обозначение НАТО - Mongol). Как заявляет производитель AVIC, FTC-2000G имеет максимальную скорость 1,4 Маха (или 1728 км/ч), максимальную взлетную массу 11 т, предельную дальность полета 1650 км и потолок в 15 км. Без дополнительного топлива он способен находиться в воздухе в течение двух часов, оснащен «современными РЛС и СУО», имеет 7 подвесок и максимальную грузоподъемность 3 т.

В 2019 году шесть FTC-2000 были поставлены в Судан. Некоторые решили, что следующим зарубежным оператором станет Мьянма. Однако, как указывает издание Malaysia Flying Herald, «ВВС данной страны находятся в разгаре модернизации, закупая сверхзвуковой перехватчик МиГ-29, легкий многоцелевой боевой самолет Chengdu/PAC JF-17 Thunder, а также УБС Як-130 в большом количестве».

Як-130 уже взял на себя всю ту роль, которую можно было возложить на FTC-2000G в процессе первоначальной подготовки пилотов

- отмечает издание, указывая, что по аналогичным причинам не суждено закупить китайскую машину и Лаосу, который уже обладает 4 Як-130 и не нуждается в большем ввиду «отсутствия выхода к морю и внешних врагов».

FTC-2000G

Истинная цена «мощности»

Однако иначе ситуация выглядит с Камбоджой, имеющей «горькие отношения» с Таиландом и Вьетнамом. Ханой, прикрываясь в воздухе Су-30, как раз враждует с её союзником – Китаем.

При этом Камбоджа обладает лишь пятью L-39 и двумя МиГ-21-2000 (израильская модернизация). Остальные машины, как отмечает издание, находятся в аварийном состоянии. На этом фоне китайские СМИ преподносят FTC-2000 как «мощный истребитель». Как пишет Malaysia Flying Herald, он будет выступать в такой лишь при столкновении с вьетнамскими Су-22, F-5T Tigris и KAI T-50TH Golden Eagle.

Однако, указав на это, следует понимать, что FTC-2000G станет «реактивным кормом» для вьетнамского Су-30 (Су-30MKM)

- делает вывод издание Malaysia Flying Herald, отмечая, что китайской машине нечего противопоставить и авиации Таиланда, если будет идти воздушный бой с F-16 Fighting Falcon и SAAB JAS-39C/D Gripen.

При этом следует обратить внимание и на опыт летчиков: «камбоджийским пилотам явно не хватает полученной в ходе подготовки доблести».

Су-30MKM