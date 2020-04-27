Длина разбега и длина пробега пока не позволяют истребителю J-31 стать палубным

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На днях китайские СМИ (о чём сообщало в новостном сюжете «Военное обозрение») рассказали о выборе цветовой гаммы для истребителей J-31. Эти самолёты в Китае относят к новому поколению.

Серая окраска J-31, как было отмечено, говорит о том, что эти истребители в скором времени могут появиться на вооружении, причём основное направление – военно-морские силы Китая. Авторы в китайских средствах массовой информации написали, что J-31 рассматриваются в качестве основы авиакрыла для авианосца Type 003, который уже строится на одной из верфей КНР.

Однако есть один нюанс, который пока не даёт повода для особенного оптимизма китайским ВМФ применительно к использованию истребителей J-31 как средств палубной авиации. Речь идёт о том, что никаких официальных сообщений об успешных испытаниях J-31 не только на борту имеющихся в ВМС Китая авианосцев («Ляонин» и «Шаньдун»), но и на наземном тренировочном комплексе для палубной авиации, пока не было. И слова о том, что самолёт будет предназначен для авианосцев с плоской палубой, здесь вряд ли можно назвать определяющими.

По последним сведениям, не дают реализовать палубную составляющую в полной мере эксперименты с двигателями этого истребителя. Длина разбега самолёта J-31 всё ещё слишком велика, чтобы его можно было называть в первую очередь палубным. На 2016 год длина разбега составляла (по открытым источникам – 400 с лишним метров), в 2019 году появились заявления, что её смогли уменьшить примерно до 325 м. Это может оказаться больше общей длины авианосца. С длиной пробега дела обстоят ещё сложнее. Чтобы J-31 приземлился, китайские авианосцы сегодня пришлось бы «гонять в сцепке» - две палубы как посадочная площадка…

В этой связи на данном этапе J-31 если и окажется поставленным в войска, то будет эксплуатироваться с наземных аэродромов – до решения проблемы с двигателями. Правда, в такой ситуации возникают вопросы к его применению с тем, чтобы он не стал внутренним конкурентом другого истребителя «нового поколения» - J-20, который уже выпускается серийно.