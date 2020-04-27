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РИА Новости

"У Сомали лодки получше": в Сети высмеяли поход украинских моряков

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пользователи Сети высмеяли учебный боевой поход Военно-морских сил Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс".

Видео учений ранее было опубликовано на YouTube. В их рамках моряки, как сообщала пресс-служба ВМС Украины, отработали задачи по экстренной подготовке судна к боевым действиям, ведению огня и отражению атаки, а также ликвидации пожара и эвакуации раненого с борта. Маневры осуществлялись в акватории Азовского моря.

"Несокрушимые ВМСУ. Вышли в море на плавучей мастерской", — отметил Вадим Смертин.

"Это флот? У Сомали лодки получше будут", — выразил мнение пользователь Борис фон Бок.

"Русские, наверное, дрожат", — сыронизировал Хесус Мальвертэ.

"В Севастополе, говорят, у генералов совещание — сегодня идти сдаваться или погодить... Такая мощь!" — поддержал комментатора Николай Галактионов.

"А мне понравилось представление. Назвать только правильно надо было — игра "Зарница" для самых старших", — поправил авторов видео Алексей С.

"Таки так называемые ВМСУ — это все тот же "95 квартал", — подвел итог Segerim.

На Украине неоднократно заявляли о серьезных проблемах с ВМС страны, так как старые корабли постепенно выходят из строя, а на новые не хватает денег. Летом 2018 года вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что в бюджете нет средств на строительство корвета серии "Владимир Великий". Он подчеркнул, что если Киев не найдет денег, то военному судостроению страны грозит "точка невозврата".

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