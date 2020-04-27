Прыжок в историю. Десантники из РФ высадились в Арктике с 10 тысяч метров

Российские десантники совершают групповое десантирование с самолета Ил-76 на новых парашютных системах с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа. Стоп-кадр видео.

МОСКВА, 26 апреля/ Радио Sputnik. Российские десантники первыми за всю историю совершили высотное десантирование с высоты 10 тысяч метров. Исторический прыжок состоялся с самолетов Ил-76 в экстремальных арктических условиях в районе архипелага Земля Франца Иосифа, сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

За ходом десантирования наблюдали заместитель министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров и командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

"Подобные учения мы будем проводить ежегодно, в разных районах Арктики, различным составом привлекаемых участников и в разные периоды обучения", – заявил Юнус-Бек Евкуров.

Десантирование обеспечили три экипажа военно-транспортной авиации. В ходе него были успешно испытаны парашютные системы специального назначения нового поколения, индивидуальное кислородное оборудование, навигационное оборудование, специальное снаряжение и обмундирование в экстремальных условиях Арктики.

Высотное десантирование в арктических широтах проводится впервые за всю историю российской авиации. Командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов заявил, что до недавнего времени выполнение такой задачи было вообще мало исследовано.

"Для обеспечения десантирования на больших высотах летный состав ВТА провел соответствующие сборы, тренировки в пунктах постоянной дислокации. Предварительно экипажи отработали полеты на высоте 10 тысяч метров на соответствующих режимах", – сказал Владимир Бенедиктов.

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