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Приемы самбо под водой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Среди всех отрядов специального назначения в отечественных вооруженных силах выделяются военные пловцы - и задачи у них специфические и снаряжение уникальное. Очередной этап боевой подготовки военнослужащих этого необычного рода войск начался в Дагестане, где бойцы, среди прочего, пройдут курс подводного рукопашного боя.

По сообщению Министерства обороны, отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсантами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии уже приступил к выполнению этапов боевой подготовки. Среди прочего, пловцы будут обучаться основам минно-взрывного дела и правильного применения водолазного снаряжения, а также отрабатывать уже известные и разучивать новые упражнения подводного боя.

Военнослужащие выполнят программу подготовки с элементами подводной акробатики и рукопашного боя с применением холодного оружия или голыми руками. Также, при погружении будут отрабатываться стрелковые нормативы из штатного оружия - специального автомата для стрельбы в воде АПС-55. Все это необходимо для обучения солдат противодействию диверсионным действиям противника под покровом водной глади.

Отряды ПДСС предназначены для оперативного реагирования на возникающие угрозы самого разного характера, устранение которых связано с погружением под воду в условиях вероятного огневого контакта. Они передвигаются по акваториям охраняемых районов на маломерных судах и вооружены, помимо обычного стрелкового оружия, АПС-55. Этот автомат способен стрелять на глубине до 40 метров и поражать живую силу противника или днище небольшого корабля на дистанции до 10−30 метров.

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