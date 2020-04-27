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WarSpot

NGI: процесс пошёл

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Источник изображения: warspot.ru

В США создадут новые ракеты-перехватчики. Вчера, 25 апреля, портал defensenews.com сообщил о том, что Агентство по противоракетной обороне США запустило новый тендер NGI на ракеты-перехватчики.

В прошлом году Агентство по противоракетной обороне США (United States Missile Defense Agency, MDA) отменило программу RKV (Redesigned Kill Vehicle). Вместо модернизации комплекса Defense (GMD) и его расширения в Минобороны США решили построить полностью новые ракеты-перехватчики, которые в будущем станут основой противоракетной обороны США.

Пуск ракеты-перехватчика GMD

Источник изображения: defensenews.com

В рамках тендера NGI (Next-Generation Interceptor) в Агентстве по противоракетной обороне США планируют отобрать два проекта от двух подрядчиков. После проведения предварительного тестирования будет выбран финалист, который построит новый ракетный комплекс и сами ракеты-перехватчики.

Комплексы GMD являются частью противоракетной обороны США и предназначены для перехвата межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Ракеты-перехватчики комплекса GMD уничтожают цели прямым попаданием. Известно, что на вооружении MDA находятся 44 шахтных комплекса, кроме того, Конгресс США одобрил выделение средств на закупку 28 дополнительных ракет-перехватчиков.

В рамках предыдущей программы RKV (Redesigned Kill Vehicle) MDA планировало построить 28 новых ракет, а также обновить имеющиеся на вооружении перехватчики. 21 августа американское правительство официально сообщило о закрытии программы «из-за технических проблем проектирования». При этом наработки Boeing и Raytheon, выполнявших работы по RKV, будут задействованы в программе NGI, в рамках которой будут строиться только новые ракеты (без обновления существующих).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
GMD
Компании
Boeing
Raytheon
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