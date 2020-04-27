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Российская газета

Экипажи Ил-76 обеспечили первое высотное десантирование в Арктике

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Источник изображения: Минобороны РФ

Первое в мире десантирование военнослужащих Воздушно-десантных войск России с высоты 10 тысяч метров в арктических широтах выполнили с помощью трех экипажей военно-транспортной авиации. Кроме этого, Ил-76 сели на самом северном аэродроме РФ на острове Земля Франца-Иосифа.

Для обеспечения десантирования на больших высотах летный состав ВТА тщательно готовился, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России. Экипажи отрабатывали полеты на высоте десять километров, а потом их анализировали. Как прокомментировал командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов, нужно было изучить управляемость самолета, работу всех механизмов на таких больших высотах и в непростых условиях Арктики.

Возникали дополнительные сложности не только у членов экипажа, но и у штурманской службы, потому что полет проходил над безориентирной местностью, при отсутствии наземных навигационных средств, в сложных метеорологических условиях. Нужно было четко выйти в конкретную зону десантирования. И экипажи Ил-76 с этим успешно справились.

После выполнения задачи самолеты Ил-76 сели на аэродром Нагурское в северной части острова Земля Франца-Иосифа.



Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
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