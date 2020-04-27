Швейцарская армия заказала самоходные миномётные комплексы Mörser 16

Источник изображения: RUAG

Швейцарская армия в скором времени получит на вооружение доработанный 120-мм самоходный минометный комплекс Mörser 16. Об окончании испытаний данного комплекса сообщило федеральное министерство обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии.

Швейцарское военное ведомство в январе 2016 года заключило контракт со швейцарской компании RUAG на поставку 32 самоходных минометных комплексов Mörser 16, 12 транспортных машин, боеприпасов и сопутствующего оборудования. Поставка должна была пройти с 2018 по 2022 год, однако испытания первых опытных образцов выявили многочисленные недостатки как в огневой части, так и в системе управления огнем. После этого была проведена доработка комплексов до уровня, удовлетворившего швейцарских военных. Теперь доработанные комплексы начнут поступать в вооруженные силы только в 2024 году.

Сама установка представляет собой установку разработанной RUAG 120-мм автоматизированной минометной системы Cobra на шасси бронетранспортеров Piranha IV с колесной формулой 8х8. Основным элементом системы является гладкоствольный 120-мм миномет, заряжаемый с дула. Стандартная длина ствола – 2 м. Также существует модификация с укороченным до 1,6 м стволом. Ствол подвешен на гидропневматических противооткатных устройствах и связан с системами наведения.

Источник изображения: RUAG

Непосредственно над стволом помещается механизм заряжания. Боеприпас предлагается вручную укладывать на станок, после чего механизмы самостоятельно отправляют его в направлении дула и помещают в трубчатую кассету. Затем кассета выравнивается с дулом миномета, а мина уходит в ствол. После удаления кассеты от дула осуществляется выстрел. Подвижные части механизма заряжания, работающие вблизи дула миномета, оснащены щитками.

По желанию заказчика, система Cobra может изготавливаться без механизма заряжания. В таком случае миномет превращается в дульнозарядное орудие с ручным заряжанием, но сохраняет все прочие боевые качества. Миномет может использовать все любые существующие 120-мм выстрелы. Дальность стрельбы 7-9 км (длинный ствол) в зависимости от типа мины.

Наведение миномета осуществляется при помощи электрических приводов, интегрированных в опорно-поворотное устройство. Горизонтальная наводка круговая либо с ограничениями по конструкции машины-носителя. Вертикальная – до 75-80 град. Изменение угла возвышения для заряжания не требуется.

Отмечается, что изготовленные для Mörser 16 самоходные колесные шасси Piranha IV станут первыми серийными машинами данной модификации семейства Piranha (до настоящего времени сам БТР Piranha IV не нашел серийных заказчиков).