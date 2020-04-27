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Впервые в мире воздушный десант высадился в Арктике

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Источник изображения: vpk-news.ru

Групповой прыжок на парашютах в Арктике с высоты 10 тыс метров выполнили российские десантники.

Об этом сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

По словам Евкурова, операция проведена по приказу министра обороны Сергея Шойгу и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Прыжок был совершён на парашютных системах специального назначения с использованием кислородного оборудования. После десантирования бойцы выполнили учебно-боевые задачи.

«Такого до нас ещё никто не делал», - сказал Евкуров. Он добавил, что такие учения будут проходить ежегодно, в разных районах Арктики.

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Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Военные учения
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