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Российская газета

ВДВ России впервые в мире десантировались с высоты 10 км в Арктике

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Группа российских десантников впервые в мире совершила прыжки с высоты 10 тысяч метров в арктических широтах. Операция прошла успешно, бойцы справились с поставленными задачами, сообщает Министерство обороны России.

Десантирование проходило с самолетов Ил-76 в район архипелага Земля Франца Иосифа. Бойцы использовали новейшие средства высотного десантирования, в частности, у них были парашютные системы спецназначения нового поколения, особое кислородное и навигационное оборудование, созданное специально для работы в суровых арктических условиях.

Как отметил заместитель Министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, групповое десантирование личного состава на парашютных системах спецназначения с высоты 10 километров было проведено впервые в истории.

"Такого до нас еще никто не делал", - подчеркнул Юнус-Бек Евкуров и сообщил, что подобные учения будут проводиться каждый год в разных районах Арктики.

Ожидается, что учения будут проводиться в разное время года. Сейчас в Арктике наступает полярный день, температура воздуха повышается. Но даже летом при работе в арктических широтах есть свои особенности. В частности, на учениях военнослужащим придется выполнять задачи в условиях отсутствия дорог, большого количества водоемов и болот.

Учения длились несколько дней, и задачи, поставленные перед бойцами, не ограничивались одним лишь десантированием. В частности, в рамках одной из операций разведывательное подразделение ВДВ десантировалось с высоты двух километров совместно с личным составом тактической группы Северного флота обнаружило и уничтожило диверсионно-разведывательную группу условного противника.

На острове Земля Александры у мысов Нимрод и Бабушкина десантники с помощью дронов выявили диверсионный отряд условного противника, в ходе этой операции были отработаны алгоритмы передачи координат и наводки штурмовой авиации.


Вера Черенева (Архангельская область)

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Ил-76
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