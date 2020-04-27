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Военное обозрение

Массовое заражение COVID-19 зафиксировано еще на одном корабле ВМС США

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Источник изображения: http://www.korabli.eu/

Американский ракетный эсминец USS Kidd (DDG-100) может стать вторым кораблем из состава флота, на котором вспыхнуло массовое заболевание коронавирусом. Как сообщает пресс-служба ВМС США, на борту эсминца уже выявлено 33 инфицированных.

Командование ВМС США отзывает на базу эсминец USS Kidd по причине обнаружения вспышки коронавируса на борту. В минувшую пятницу на корабле было зафиксировано 18 инфицированных членов экипажа, а уже в субботу вечером их количество возросло до 33 человек. Всего в экипаж корабля входит 380 человек, включая 32 офицеров.

Эсминец был задействован в операции по борьбе с доставкой наркотиков из стран Центральной Америки, в настояще время корабль готовится принять на борт медицинскую бригаду, после чего отправиться на базу, чтобы встать в карантин. Часть команды будет снята с борта корабля и отправлена на лечение.

Как заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, эсминец стал вторым кораблем, после авианосца "Теодор Рузвельт", вспышка коронавируса на котором произошла во время боевого дежурства в море. Всего же на сегодняшний день случаи заражения коронавирусом зафиксированы на 26 боевых кораблях американского флота, стоящих на базах. Еще на 14 кораблях были выявлены случаи заболевания, однако все инфицированные уже излечились.

Эсминец УРО USS "Kidd" типа "Arleigh Burke" заложен 29 апреля 2004 года, церемония крещения и спуска на воду - 22 января 2005, но получил повреждения во время урагана "Катрина", поэтому повторный спуск на воду состоялся 03 апреля 2006 года. Введен в строй 09 июня 2007 года.

Водоизмещение полное - 9200 тонн. Длина наибольшая - 155,3 метра, ширина 20 метров, осадка - 9,4 метра. Максимальная скорость 32 узла. Дальность плавания 4890 миль при 20 узлах.

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США
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Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
Медицина
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