«Мрия» для НАТО: как украинские самолеты помогают Европе и США преодолеть эпидемию (Европейська правда, Украина)

Почему доставка масок и медицинской аппаратуры в страны НАТО выгодна Украине? Что изменил коронакризис для украинских авиаторов? И как украинские грузовые самолеты стали самой эффективной рекламой Украины в мире? Подробнее об этом — в материале «Европейской правды».

"Я видел украинские самолеты, они - огромные", - так недавно описывал свои впечатления от транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Франция, Испания, Польша, Чехия, Дания, США - это далеко не полный список стран, куда в течение последнего месяца украинские самолеты доставляли медицинские маски, защитные костюмы и оборудование для борьбы с коронавирусом.

Сегодня утром "Мрия" впервые доставит первый медицинский груз из Китая и на Украину.

Украинская "Мрия"

Ан-225 "Мрия" - самый большой транспортный самолет в мире, построенный киевским КБ им. Антонова в конце 1980-х годов. Создавался он как специальный авиатранспорт для перевозки многоразового космического корабля "Буран", но нашел свою нишу и после сворачивания этой космической программы.

Самолет-гигант используют в основном для перевозки негабаритных моногрузов, например, генераторов или лопастей для ветровых электростанций.

Рекордный вес груза, перевозимого "Мрией" за один рейс - 253,8 тонны.

Никакой другой транспортник в мире даже близко не способен на подобные перевозки.

Последние полтора года "Мрия" находилась на модернизации, которую завершили очень вовремя - сейчас, из-за эпидемии коронавируса, спрос на грузовые перевозки стремительно вырос. Дело в том, что до сих пор львиную долю грузов перевозили в грузовых отсеках "попутных" пассажирских самолетов, совершавших тысячи регулярных рейсов по всему миру.

На данный момент эта возможность исчезла, а потому существующие сугубо грузовые рейсы оказались забронированы по максимуму.

Кроме "Мрии", Авиалинии Антонова также имеют флот самолетов Ан-124 "Руслан", которые являются крупнейшими серийными грузовыми самолетами в мире, с максимальной полезной нагрузкой 120 тонн.

Самолеты, спасающие жизнь

Четырнадцатого апреля "Мрия" выполнила первый после ремонта рейс - самолет доставил медицинский груз из Китая в польскую столицу.

За прилетом самолета-гиганта в Варшаву на странице аэропорта в Фейсбуке наблюдали более восьмидесяти тысяч человек. Польские власти из-за ажиотажа даже призвали не нарушать карантин и не приезжать смотреть на самолет.

"Это первый визит "Мрии‟ в Польшу, и он не мог не вызвать ажиотажа. Тот факт, что польский премьер-министр устроил брифинг на фоне нашего самолета и украинской символики, стал очень мощным инструментом популяризации Украины. Ведь даже в Польше для многих оказалось неожиданностью, что Украина способна строить такие самолеты", - рассказал "Европейской правде" украинский посол Андрей Дещица.

Четыре дня спустя "Мрия" уже была во Франции, куда также привезла груз из Китая, а сегодня - вернулась на Украину. Ее новые рейсы на ближайшее время уже расписаны.

До модернизации "Мрия" выполняла в среднем двадцать рейсов в год, но в этом году этот показатель может быть превзойден за несколько месяцев.

Причем пока, что речь идет исключительно о "медицинских" рейсах, перевозят маски, медицинскую аппаратуру, тесты. Из своего привычного профиля - доставки неделимых крупногабаритных грузов - "Мрия" переориентировалась на "розничные" коробки и свертки, но может взять на борт сразу их большую партию.

"В настоящее время в перевозках медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом из Китая задействованы пять "Русланов‟ и "Мрия‟ Авиалиний Антонова. Эти самолеты, начиная с конца марта уже доставили около две тысячи тонн гуманитарных грузов в страны Европы, США, Ближнего Востока. В настоящее время такие задачи являются основными для самолетов авиакомпании", - рассказали "Европейской правде" в ГП Антонов.

Соединенные Штаты стали эпицентром пандемии коронавируса, поэтому украинские транспортники вскоре полетят и к американскому континенту.

"Двадцать второго апреля начинается очередная серия рейсов по перевозке медицинских средств из Китая в разные города США, в том числе в Орландо, Хьюстон, Вашингтон и Лос-Анджелес. Планируется, что в мае к выполнению этих рейсов подключится также Ан-225", - сообщили в пресс-службе украинского перевозчика.

Привлекает внимание то, что немало медицинских рейсов украинские самолеты совершили в государства НАТО. И это - не случайность.

Украина с альянсом

Медицинские рейсы начались еще в марте, когда украинский "Руслан" доставил маски и тесты в Чехию.

"Первый прилет "Руслана‟ однозначно стал ключевым событием недели в Чехии. Встречать его в аэропорт Пардубице прибыло чуть ли не пол правительства во главе с премьером, а все медиа подробно написали об этом. Для чехов было критически важно, что их страна стала первой, в которую привезли медикаменты. И хотя отдельные политики подчеркивали, что это не помощь Украины, а НАТО, и что за нее было заплачено - для большинства чехов это стало свидетельством особо добрых отношений наших стран", - вспоминает посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос.

Этот, и так же многие последующие рейсы украинский перевозчик выполнил согласно контракта по программе стратегических авиаперевозок Strategic Airlift International Solution (SALIS) под эгидой НАТО и Евросоюза.

Эта программа была запроектирована, чтобы усилить государства-члены Альянса, дав им доступ к украинской авиатехнике.

"Программа некоторое время использовала и российские, и украинские самолеты, но на сегодня именно Украина обеспечивает все потребности программы SALIS. Это решение для стран, которые не имеют достаточных средств для грузовых перевозок, но это временное решение", - объясняет в комментарии "Европейской правде" вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

В программе SALIS принимают участие 9 членов: Бельгия, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Норвегия, Польша, Словакия и Словения.

По условиям контракта с Агентством НАТО по техническому обслуживанию и снабжению (NSPA), украинские авиаторы не комментируют статистику или планы перевозок по программе SALIS. Однако на сайте NSPA есть подтверждение того, что часть рейсов Ан-124 выполнены именно по этому контракту. "Сейчас Польша, а также Чехия и Словакия, используют свою квоту для перевозки неотложных медицинских средств защиты из Китая для преодоления коронавирусного кризиса", - говорится в одном из сообщений.

Там также указано, что через SALIS страны НАТО получают доступ к пяти самолетам Ан-124 (всего у "Антонова" их семь) в течение нескольких дней. Кроме того, действующий контракт также предусматривает доступ к самолетам Ан-22, Ан-225 и Ил-76.

Текущий контракт Антонова с NSPA был заключен в декабре 2018 года и действует до 31 декабря 2021 года, после чего он может быть продлен. Но Украина готовится к еще более тесному сотрудничеству с Альянсом в вопросе авиаперевозок.

"Сейчас один самолет Ан-124 базируется в Лейпциге, как прикрепленный к программе. И при необходимости могут использоваться и другие самолеты.

Альянс развивает способности стратегических перевозок, и здесь Украина видит путь от участия во временной программе к тому, чтобы стать постоянным партнером НАТО. То, что для SALIS выбрали только Украину - уже свидетельствует о том, что нас считают стратегическим партнером", - отмечает Пристайко.

Его слова подтверждают и на самом высоком уровне в Альянсе. "Мы рады такому партнерству с Украиной. Это (пандемия. - ЕП) общий вызов, мы должны реагировать вместе", - заявил на прошлой неделе генсек НАТО, комментируя очередной рейс с медицинским грузом.

Потенциал для дальнейшего сотрудничества Украины с Альянсом действительно есть - и он не исчезнет даже в случае завершения пандемии.

Ранее НАТО использовало для перевозок не только самолеты Авиалиний Антонова, но и российской компании "Волга-Днепр". Впрочем, после аннексии Крыма сотрудничество с россиянами было прекращено, и Украина сейчас является безальтернативным партнером. У НАТО просто нет самолетов, которые могли бы обеспечить такую же эффективность перевозок за аналогичную стоимость.

"Мрия" имеет цену

На Украине время от времени слышатся упреки, что мы, имея такие мощные самолеты, не используем их для собственных нужд во время пандемии. Вместо этого можно использовать, например, пассажирские боинги, у которых снимаются сиденья.

Ключевой вопрос, насколько экономически целесообразно перевозить "обычные" грузы таким самолетом, как "Мрия"?

Ан-225 во внекризисное время используется исключительно для перевозки крупногабаритных грузов, которые невозможно перевезти другими самолетами или другим видом транспорта. Такой самолет заказывают не потому что выгодно, а потому что нет другой возможности.

Точная стоимость одного рейса "Мрии" не разглашается, однако эксперты говорят о тридцати тысячах долларов за час, а рейс может стоить от шестисот пятидесяти тысячи долларов до одного миллиона долларов, и даже больше - в зависимости от расстояния и веса. По словам собеседника "Европейской правды", касающееся этой темы, рейс Киев-Шанхай-Киев обходится примерно в один миллион долларов.

"Если считать экономическую целесообразность перевозки другими типами самолетов, например, боингом, то это будет эффективнее. Поскольку медицинские поставки - это не моногруз, а большое количество отдельных единиц, то их можно разбить на пять или шесть самолетов и перевезти", - считает эксперт в области авиации Богдан Долинце.

Почему же государства НАТО нанимают недешевые транспортники-гиганты?

Страны Европы и США сегодня выбирают украинских "тяжеловесов", поскольку существует также вопрос времени, который в условиях пандемии имеет ключевое значение.

Обычные грузовые самолеты сейчас забронированы, найти сразу несколько бортов для серии рейсов из Китая - крайне сложно. Зато Авиалинии Антонова могут организовать рейс в сжатые сроки.

Да, в Европе есть много свободных пассажирских самолетов, но они сейчас законсервированы, а их разукомплектация и восстановление рейсов в "грузовом" режиме не будет ни быстрым, ни дешевым. "Если говорить об отдельных полетах, а не систематических, то их заказ у обычных перевозчиков может оказаться даже дороже", - добавляет Долинце.

Самолеты для "сложных" времен

Наибольший спрос на украинские самолеты приходится на периоды катастроф, и нынешняя ситуация - не первое подтверждение этого.

Как рассказывал в интервью Liga.net заместитель директора Авиалиний Антонова Виталий Шость, в прошлом рост спроса на услуги украинских самолетов произошел в 2018 году и это было связано с необходимостью ликвидации последствий урагана в Соединенных Штатах. В "спокойные" годы налет у наших транспортников обычно заметно меньше.

К самолетам "Ан" пока приковано как никогда большое внимание.

Они стали некой "летной визитной карточкой" нашего государства.

Во времена, когда противодействие эпидемии становится главной задачей большинства правительств, гигантские транспортники в ливреях из цветов украинского флага доставляют самое необходимое.

Украина получила уникальный шанс показать себя как государство, способное сделать заметный вклад в спасение мира от коронавируса. "Первый прилет "Руслана‟ в Чехию вызвал большой интерес и к самому рейсу, и к украинскому авиастроению, и вообще к Украине", - делится воспоминаниями посол Евгений Перебийнос.

А то, что "медицинские" рейсы осуществляются прежде всего в государства-члены НАТО, дает дополнительный плюс Украине как государству, стремящемуся вступить в Альянс.

Одно из ключевых условий присоединения к блоку нового члена - это согласие всех союзников с тем, что расширение НАТО будет "способствовать безопасности в Североатлантическом регионе". Из-за это украинским чиновникам и дипломатам, которые стремятся к евроатлантической интеграции, постоянно приходится слышать вопросы вроде "а в чем способна Украина оказать помощь альянсу‟"?

Последние недели дают наглядный ответ на этот вопрос. Да, способна, и делает это постоянно. Подтверждено в условиях пандемии.

Юрий Онищенко