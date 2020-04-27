Войти
Интерфакс-АВН

Спецназ ВДВ на трёхдневных учениях в Арктике уничтожил диверсионно-разведывательную группу "противника"

210
0
+1
ДТ-30ПМ
Двухзвенный гусеничный плавающий транспортер ДТ-30ПМ.
Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Тактико-специальные учения (ТСУ) провели в Арктике военнослужащие ВДВ после высотного десантирования, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

"В течение трёх суток десантники провели ТСУ с подразделениями специального назначения, в ходе которых провели разведывательно-поисковые действия в направлении мысов Нимрод и Бабушкина на острове Земля Александры. Здесь с помощью беспилотной авиации разведывательный отряд выявил лагерь диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В последующем, предав по средствам связи координаты лагеря ДРГ, разведчики навели на него штурмовую авиацию.

"Следом был проведен налет на лагерь ДРГ, в ходе которого огнём из штатного стрелкового оружия было завершено уничтожение противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора", - сказано в сообщении.

На завершающем этапе учений подразделения спецназа ВДВ вышли в район эвакуации. Здесь были проведены занятия по навыкам выживания в арктических условиях и постройке укрытий из снега.

"Также в рамках отработки заключительного этапа учения была апробирована эвакуация личного состава различными способами, в том числе с помощью опытного образца машины жизнеобеспечения - двухзвенным тягачом ДТ-30ПМ "Витязь", что является особенностью завершившихся ТСУ", - говорится в сообщении.

Учениям предшествовало высотное десантирование военнослужащих ВДВ с самолётов Ил-76 парашютным способом с высоты 10 000 метров в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

Присутствовавший на учениях замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отметил, что глава российского военного ведомства Сергей Шойгу "лично уделяет пристальное внимание внедрению в Вооружённые силы современных образцов вооружения и военной техники".

"В том числе, не являются исключением и новые парашютные системы", - сказал Евкуров.

По данным военного ведомства, "в ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования)".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ДТ-30
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Арктика
Военные учения
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
09.10.2019
Тест на лояльность
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
07.11.2018
"Красная звезда": Вооруженные Силы Российской Федерации превратились в отлаженный боевой механизм
26.05.2014
Командирам положена капсула
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.04 03:33
  • 4
Американская САУ XM1299 подтвердила характеристики по поражению целей на дальности свыше 100 км
  • 27.04 03:18
  • 2061
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 02:49
  • 1
Сохранение справедливости: в РФ перенесли дату окончания войны
  • 27.04 01:03
  • 107
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 27.04 00:47
  • 27
«Орион» взят на вооружение
  • 26.04 21:10
  • 2
"Индийцы были в шоке": на что способны русские танки
  • 26.04 19:52
  • 8
Мотострелки ЗВО получили 5,5 тысячи автоматов АК-12
  • 26.04 18:57
  • 2
Спецназ ЮВО в Ставропольском крае получил на вооружение партию новых парашютов Д-10
  • 26.04 18:55
  • 1
ВМС Израиля отказываются от безэкипажных катеров
  • 26.04 15:52
  • 2
США назвали дату потери Россией монополии в пилотируемой космонавтике
  • 26.04 13:29
  • 1
Разведка США не обнаружила свидетельств искусственности коронавируса
  • 26.04 12:14
  • 378
Страна не работает до 30 апреля
  • 26.04 06:39
  • 670
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 25.04 23:20
  • 52
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 25.04 23:15
  • 4
БМП К-17 "Бумеранг", как и танк "Армата", сможет сбивать бронебойные снаряды