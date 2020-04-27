Спецназ ВДВ на трёхдневных учениях в Арктике уничтожил диверсионно-разведывательную группу "противника"

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Тактико-специальные учения (ТСУ) провели в Арктике военнослужащие ВДВ после высотного десантирования, сообщает министерство обороны РФ в воскресенье.

"В течение трёх суток десантники провели ТСУ с подразделениями специального назначения, в ходе которых провели разведывательно-поисковые действия в направлении мысов Нимрод и Бабушкина на острове Земля Александры. Здесь с помощью беспилотной авиации разведывательный отряд выявил лагерь диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В последующем, предав по средствам связи координаты лагеря ДРГ, разведчики навели на него штурмовую авиацию.

"Следом был проведен налет на лагерь ДРГ, в ходе которого огнём из штатного стрелкового оружия было завершено уничтожение противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора", - сказано в сообщении.

На завершающем этапе учений подразделения спецназа ВДВ вышли в район эвакуации. Здесь были проведены занятия по навыкам выживания в арктических условиях и постройке укрытий из снега.

"Также в рамках отработки заключительного этапа учения была апробирована эвакуация личного состава различными способами, в том числе с помощью опытного образца машины жизнеобеспечения - двухзвенным тягачом ДТ-30ПМ "Витязь", что является особенностью завершившихся ТСУ", - говорится в сообщении.

Учениям предшествовало высотное десантирование военнослужащих ВДВ с самолётов Ил-76 парашютным способом с высоты 10 000 метров в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

Присутствовавший на учениях замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отметил, что глава российского военного ведомства Сергей Шойгу "лично уделяет пристальное внимание внедрению в Вооружённые силы современных образцов вооружения и военной техники".

"В том числе, не являются исключением и новые парашютные системы", - сказал Евкуров.

По данным военного ведомства, "в ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования)".