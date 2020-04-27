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Интерфакс-АВН

Впервые за последние 30 лет в австралийский порт зашло российское военное судно

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Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани"
Гидрографическое судно Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани".
Источник изображения: twitter.com

Экипаж преодолел 10 тыс. морских миль, занимался уточнением координат Южного магнитного полюса планеты

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Маршал Геловани" совершило деловой заход в австралийский порт Таунсвилл, где пополнит запасы воды, топлива и продовольствия.

"Этот визит стал первым заходом российского военного судна в австралийский порт за последние три десятка лет", - сказано в сообщении ТОФ, которое поступило в "Интерфакс" в воскресенье.

Экипаж "Маршала Геловани" находится в дальнем походе, посвящённом 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Россия
Проекты
ТОФ
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