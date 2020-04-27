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Известия.ru

Ученые из России доказали возможность жизни микробов на Венере и Марсе

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН экспериментально доказали, что микроорганизмы способны выжить в атмосфере Венеры, на поверхности Марса и во льдах спутника Юпитера Европы. Об этом сообщается в опубликованном на сайте института годовом отчете за 2019 год.

Исследователи предположили, что микроорганизмы, связанные с минеральными частицами, могут присутствовать в атмосфере Венеры, где верхние слои подвергаются воздействию космических лучей и температурным скачкам.

Для проверки этой гипотезы в лаборатории исследовали эффект радиации на микромицеты (микроскопические грибы) сухой почвы при низких давлении и температуре. В результате, им удалось установить, что влияние высоких доз ионизирующей радиации не приводит к гибели микроорганизмов, большинство устойчивых видов почвенных грибков выживают.

Также ученые исследовали выживаемость в моделируемых условиях поверхности Марса — при облучении радиацией, температуре -50 градусов, взятых в Арктике микроорганизмов. К существенным повреждениям бактериального комплекса их исследование не привело.

В качестве земных аналогов гипотетических микробных сообществ Марса ученые исследовали бактерии грунта пустыни Мохаве. Отмечается, что они обнаружили высокое разнообразие и большую численность микроорганизмов, которые показали устойчивость к широкому спектру стрессовых факторов.

Чтобы выяснить возможность сохранения микроорганизмов во льду спутника Юпитера Европы, исследователи провели эксперимент по облучению вмурованных в лед бактерий при температуре -130 градусов и необходимом давлении. Здесь, также, как и в предыдущих опытах, были обнаружены жизнеспособные микроорганизмы.

20 марта сообщалось, что ученые НИЦ «Курчатовский институт» провели исследование, которое позволит модифицировать уже существующие антибиотики так, чтобы побеждать с их помощью устойчивые бактерии — патогены, на которые не действует ни одно лекарство.

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Курчатовский институт
Сухой ПАО
Проекты
Арктика
Марс
ЯО
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