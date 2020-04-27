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Российский «Фундамент-М» на Дальнем Востоке обнаружит F-22 и F-35

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Радиолокационные станции (РЛС) «Небо-М» и «Подлет», усиленные автоматической системой управления (АСУ) «Фундамент-М», прикроют небо Дальнего Востока, пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России.

Согласно газете, соответствующую технику получила одна из дальневосточных радиотехнических бригад, а ранее, в начале 2018 года, «Небо-М» поступило в Крым.

Издание напоминает, что «Небо-М» обнаруживает различные цели, включая малозаметные истребители, на дальности до одной тысячи километров, тогда как «Подлет» отслеживает малоразмерные объекты, перемещающиеся на небольшой высоте.

Всего до 2021 года Минобороны рассчитывает поставить в радиотехнические войска не менее двадцати единиц «Небо-М».

В марте ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщило, что вторая загоризонтная РЛС «Контейнер», радиолокационное поле которой накроет практически всю Европу, будет развернута под Калининградом.

В августе 2018 года на страницах еженедельника «Звезда» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков написал, что американские малозаметные истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II допускают обнаружение российскими РЛС противовоздушной обороны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
29Б6 Контейнер
F-22
F-35
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
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