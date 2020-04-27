Эскадренный миноносец Zumwalt введен в строй ВМС США

Военно-морские силы США сообщили, что 24 апреля 2020 года в Сан-Диего был официально введен в боевой состав американского флота головной эскадренный миноносец нового типа DDG 1000 Zumwalt. Это произошло после активации и ввода в действие основных боевых систем корабля. Эсминец был официально передан ВМС США 15 октября 2016 года и до настоящего времени находился в стадии испытаний.

Новый эскадренный миноносец DDG 1000 Zumwalt ВМС США в Перл-Харборе, 04.04.2019 (с) Jonathan Jiang / ВМС США

Эсминец теперь будет учитываться при подсчете общего количества боевых кораблей ВМС США, хотя в оперативном плане объявление о вводе в строй мало что меняет для экипажа корабля или флота. Zumwalt по-прежнему будет проходить морские испытания и комплексные испытания в преддверии запланированных на следующий год расширенных испытаний этапа Initial Operational Test and Evaluation (IOT&E), по результатам которых он должен быть в декабре 2021 года объявлен достигшим первоначальной оперативной готовности (Initial Operational Capability - IOC) и включен непосредственно в боевой состав флота. Сейчас со вводом в состав ВМС Zumwalt был зачислен в состав 1-го опытового дивизиона надводных кораблей (Surface Development Squadron 1 - SURFDEVRON) Тихоокеанского флота ВМС США.

Сообщается, что в рамках программы испытаний Zumwalt в 2019 году провел в море 100 дней и прошел более 9000 миль.

Головной эскадренный миноносец нового поколения DDG 1000 Zumwalt был построен для ВМС США американскимсудостроительным предприятием Bath Iron Works корпорации General Dynamics в Бате (штат Мэн) по контракту министерства обороны США стоимостью 1,4 млрд долл, полученному 14 февраля 2008 года. Фактическое строительство Zumwalt на верфи Bath Iron Works было начато 11 февраля 2009 года, а церемония официальной закладки состоялась 17 ноября 2011 года. Корабль был спущен на воду без особой огласки 28 октября 2013 года, церемония крещения состоялась 12 апреля 2014 года. Первый выход Zumwalt в море с верфи на заводские ходовые испытания состоялся 7 декабря 2015 года. Корабль был формально принят ВМС США у верфи-строителя 20 мая 2016 года по завершении заводских ходовых испытаний, а 15 октября 2016 года в Балтиморе состоялась церемония официальной передачи эсминца ВМС.

В декабре 2016 года корабль прибыл для прохождения программы испытаний к месту постоянного базирования в Сан-Диего на Тихоокеанском побережье США (по пути претерпев аварию энергетической установки при прохождении Панамским каналом 21 ноября 2016 года).

С самого начала программа постройки претерпевала значительные задержки и рост стоимости из-за авангардности корабля, и к настоящему времени отстает от контрактных сроков более чем на шесть лет - по контракту от февраля 2008 года ввод в строй головного корабля был определен на май 2014 года, а достижение IOC головного корабля - на март 2015 года. Стоимость постройки головного корабля сейчас оценивается в 4,4 млрд долл.

В 2009 году министерство обороны США приняло окончательное решение об ограничении серии кораблей типа DDG 1000 Zumwalt всего тремя единицами (вместо 32 первоначально планировавшихся). С 2010 года Bath Iron Works вело строительство второго однотипного эсминца DDG 1001 Michael Monsoor, церемония его официальной закладки состоялась 23 мая 2013 года, спуск на воду был произведен 21 июня 2016 года, в декабре 2018 года корабль прибыл в Сан-Диего для прохождения испытаний и был официально передан ВМС США 26 января 2019 года. Третий корабль DDG 1002 Lyndon B. Johnson был начат постройкой на Bath Iron Works в начале 2013 года, официально заложен 4 апреля 2015 года и спущен на воду 9 декабря 2018 нрда. Общая стоимость программы проектирования и строительства трех кораблей и создания систем для них оценивается сейчас в 24 млрд долл.