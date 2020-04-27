Путин и Трамп выступили с совместным заявлением к годовщине встречи на Эльбе. Как СМИ приближали этот день

Заявление президентов России и США по поводу встречи 75 лет назад бойцов 1-го Украинского фронта и 1-й армии войск США в Европе у саксонского города Торгау — важный символический шаг. Но если посмотреть внимательно мировую прессу, включая СМИ США, можно увидеть — президенты откликнулись на «запрос снизу» в эпоху всеобщей тревоги. И это замечательно.

Одним из самых неожиданных и интригующих событий этого уикенда сало совместное заявление президентов России и США по поводу 75-летия встречи на Эльбе советских и американских войск в дни Второй мировой войны.

"25 апреля 2020 года исполняется 75 лет со дня исторической встречи советских и американских солдат, которые пожали друг другу руки на поврежденном мосту через реку Эльба. Это событие стало предвестником решающего поражения нацистского режима", - говорится в распространенном пресс-службой Кремля полном тексте заявления лидеров двух стран.

Как отмечают президенты, "встреча на Эльбе - кульминация колоссальных усилий многих стран и народов, объединившихся в рамках Декларации Объединенных Наций от 1942 года". "Эта совместная борьба потребовала огромных жертв миллионов солдат, матросов и мирных граждан на многих театрах военных действий", - подчеркивается в заявлении.

Президенты России и США подчеркнули, что "Дух Эльбы" является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели".

Неужели в отношениях России и США наметилась новая разрядка? Не будем спешить с выводами, а представим нашим читателям те материалы зарубежной прессы, которые показывают: ожидание позитивных перемен в отношениях России и США назрело, и назрело оно не только в России

В нашем обзоре мы решили обратить внимание на те западные издания, которые увидели в светлом событии 75-летней давности призыв к новым отношениям между РФ и США, а также между Россией и европейскими союзниками американцев. Сегодня, в условиях борьбы с коронавирусом, часто уподобляемым новой мировой войне, добрые слова от президентов дорого стоят. Но кое-что стоят и слова граждан: общественных деятелей, публицистов, действующих и отставных политиков, дипломатов, журналистов.

Так, в статье "Значение встречи на Эльбе через 75 лет" американская The Washington Times публикует открытое обращение к лидерам США и РФ более 40 "лидеров мнения" наших стран, среди которых есть и неоднократные авторы ИноСМИ - американцы Дэвид Фоглсон (David Foglesong) и Джереми Кузмаров (Jeremy Kuzmarov):

"Отмечая рост опасностей и расходов, связанных с неконтролируемой гонкой ядерных вооружений, подписанты обращения призвали к срочным переговорам. Эти переговоры должны идти и на двустороннем треке между США и Россией, и на уровне многосторонних дискуссий среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Предметом переговоров должны стать проблемы, вытекающие из прекращения Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). И США, и Россия вышли из договора в 2019-м году. Второй предмет для переговоров - приближающееся прекращение действия договора по Стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Срок действия договора истекает в феврале 2021 года. Участники оращения также подчеркнули необходимость возобновления международного сотрудничества и дальнейшего его расширения с целью предотвратить дальнейшее распространение ядерных вооружений. Приближающаяся Генеральная Ассамблея ООН осенью этого года дает прекрасную возможность для этих важных переговоров".

Отметив также важность борьбы с изменением климата и поддержав проект массовой высадки деревьев для абсорбции выделяемых из-за экономической деятельности человека окисей углерода, участники обращения подчеркнули:

"Мы считаем, что в отсутствие широкого диалога между правительствами США, России и стран Евросоюза межличностные контакты меду гражданами наших стран играют еще более важную роль, чем раньше. Новые коммуникационные технологии, такие как ZOOM, дают прекрасные возможности для прямого онлайн-общения между гражданами всех стран мира. Американский университет в Москве и Католический университет США уже проводят такие онлайн-встречи, подключаются также и студенты МГУ, а также американского Национального университета ядерных исследований. Тем не менее, эту инициативу общения надо расширять, вовлекая в нее другие университеты, колледжи, средние школы, а также НГО (негосударственные организации) изо всех стран мира".

"Вспоминая то, как газеты СССР и США, а также других западных стран в 1945 году радостно приветствовали соединение на Эльбе наших войск 75 лет назад, грустно смотреть на то, как в последние годы взаимная демонизация наших стан в масс-медиа сделала продуктивный диалог между нашими лидерами затрудненным, - отмечает на своих страницах The Washington Times. - В связи с этим участники обращения призвали журналистов избегать сенсационалистского подхода, ведущего к обвинениям других стран и народов, а вместо него продемонстрировать другой, ответственный подход к освещению международных отношений. Участники обращения выразили уверенность в том, что масс-медиа смогут таким образом продвигать улучшение отношений между Востоком и Западом - так же, как СМИ США и СССР делали это в 1980-е годы, когда благодаря такому подходу был остановлен тогдашний раунд гонки вооружений, а холодная война подошла к своему концу".

Михаил Сергеевич Горбачев не стал отдельно откликаться на годовщину встречи на Эльбе, но в последние недели он несколько раз выступил с заявлениями, смысл которых совпадает с тревогами и пожеланиями участников обращения к руководству России и США со страниц The Washington Times. Вот что Горбачев пишет на страницах американского журнала Time:

"Перелом произошел в середине 1980-х годов, когда мы поняли, что это (угроза ядерной войны - прим. ред.) - наш общий враг, общая угроза. И тогда руководители двух стран - СССР и США - заявили, что ядерная война недопустима и в ней не может быть победителя. Последовал Рейкьявик, а за ним - первые договоры о ликвидации ядерного оружия. Но, хотя к настоящему моменту уничтожено 85% тех ядерных арсеналов, угроза остается, и она не исчезнет окончательно до тех пор, пока человечество не избавится от оружия массового уничтожения…"

Затем на страницах Time Горбачев обращается к теме коронавируса, что естественно в нынешних условиях, когда становится ясно, что глобальную пандемию, как и ядерную опасность, можно побороть (или хотя бы уменьшить до приемлемых размеров) только сообща:

"И вот новое напоминание о еще одном грозном вызове - болезнях и эпидемиях, способных в глобальном, взаимосвязанном мире распространяться с невиданной прежде скоростью,- пишет Горбачев. - Ответ на этот новый вызов не может быть чисто "национальным". Да, на правительства государств легла сегодня огромная ответственность, им приходится принимать труднейшие решения. Но уже сегодня и особенно завтра необходимо будет принимать решения на уровне всего мирового сообщества. Для того, чтобы мир после пандемии действительно изменился к лучшему, необходима глобальная стратегия, согласованные усилия всех".

Что же мешает объединению усилий России и Запада (прежде всего США) в борьбе с сегодняшними общими вызовами? Одну из причин указал бывший посол США в СССР Джек Мэтлок, так отреагировавший в сети Facebook на статью Горбачева в журнале Time: "Это очень важное послание от президента Горбачева. Если бы у нас были сегодня лидеры того масштаба, который мы имели в те дни, когда он сам был у власти, мы бы использовали кризис [с коонавирусом] для того, чтобы объединить страны в борьбе с этим общим врагом. Мы не стали бы конкурировать в гонке за иллюзорным превосходством".

Увы, "гонка за иллюзорным превосходством", о которой пишет посол Мэтлок, во многом заложена в международных договорах западных альянсов, а иногда и в законодательстве некоторых стран. Соглашения, заключенные между США и странами сегодняшнего ЕС еще в период холодной войны, а потом усиленные во время недавнего обострения отношений с Москвой вокруг Украины и Сирии, - эти соглашения сегодня являются одним из барьеров на пути к совместным действиям Запада и России. Какие могут быть совместные действия во имя благородных целей, когда сохраняется санкционный режим в отношении России? А с другой стороны - как снимать эти санкции, если они наложены коллективно в рамках ЕС и НАТО? По этой причине и эти старые западные организации сегодня подвергаются критике. И критика эта идет не справа и не слева, а со стороны людей, увидевших в первую очередь в некоторых закостеневших структурах НАТО "лежачий камень" на пути к мирному урегулированию между Россией и США.

В этом плане интересна статья трех критиков НАТО, опубликованная недавно в американском журнале National Interest. Авторы - Шарон Теннисон (Sharon Tennyson), Дэвид Спиди (David Speedie) и Кришен Мехта (Krishen Mehta). Озаглавлена статья несколько провокативно: "Является ли НАТО все еще необходимой организацией?"

Вот что пишут авторы: "В то время как коронавирус заставляет весь мир сфокусироваться на продолжительной кризисной угрозе жизни людей, а заодно на мрачной перспективе долговременного экономического кризиса… лидерам стран мира нужно перенастроить приоритеты финансовых трат, сосредоточившись на реальных нынешних угрозах национальной безопасности… Между тем Все еще сохраняется общая западая приверженность к НАТО, чьи глобальные амбиции во многом определяются и финансируются Соединенными Штатами. Между тем эти глобальные амбиции давно уже должны быть поставлены под вопрос".

Далее три автора рассказывают о множестве измен "духу Эльбы" со стороны Запада: о невыполнении Западом неофициального соглашения с Горбачевым о нерасширении НАТО на восток, о вовсе не являвшихся необходимыми войнах в Югославии, Ливии, Афганистане.

"Мы [американцы] использовали НАТО для того, чтобы действовать односторонне, без одобрения конгресса или международного сообщества с надлежащим юридическим подкреплением наших действий, - пишут три американских автора на страницах National Interest. - Конфликт Америки с Россией в этих условиях носит политический, а не военный характер. Он может быть разрешен через креативную дипломатию. Так что США нужна более активная дипломатия, а не грубый военный инструмент в форме НАТО".

"Экзотические военные игры на границах России, а также разрыв нами договоров о контроле над вооружениями - все это представляет собой растущую угрозу, которая может уничтожить всех, особенно в тот момент, когда международное внимание сосредоточено на куда менее видимом микроскопическом "враге". Коронавирус присоединился к длинному списку глобальных угроз, которые требуют сотрудничества, а не конфронтации для своего разрешения - и сегодня больше, чем когда-либо в прошлом",- пишут Шарон Теннисон (Sharon Tennyson), Дэвид Спиди (David Speedie) и Кришен Мехта (Krishen Mehta) на страницах National Interest.

Со статьей "Мир после пандемии" выступил на станицах The Washington Times и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, много лет являющийся главным организатором и вдохновителем совместных российско-американских празднований очередной годовщины встречи на Эльбе.

"Являемся ли мы свидетелями строительства новой конфигурации государств в мире после COVID-19?" - задается Лозанский вопросом в подзаголовке своей статьи.

В своих выступлениях автор высказывает надежду, что возрождение "духа Эльбы" поможет США вернуть то моральное лидерство, которым эта страна безусловно обладала в конце восьмидесятых годов.

"Продолжающиеся заявления из Вашингтона о собственном превосходстве и богоданном праве на мировое лидерство сегодня звучат как пустая риторика, - пишет гражданин США и бывший советский политэмигрант Лозанский. - Экономическая и военная мощь все еще в наших руках, но необходимая в таких случаях моральная высота и "мягкая сила" в плане привлекательности для других стран почти исчезли".

Поправить эту ситуацию еще не поздно, и о том, к каким историческим примерам тут можно обратиться - об этом напоминает на страницах американского издания The Hill бригадный генерал в отставке Питер Звак (Peter Zwack). В своей статье "Остановитесь, чтобы вспомнить рукопожатие, которое потрясло мир" генерал пишет:

"Давайте сделаем так, чтобы во время нашей всеобщей борьбы с крайне опасным вирусом мы нашли время оглянуться через поколения назад - и вспомнить символизм того иконического рукопожатия на реке Эльбе. Мировым лидерам в те дни приходилось справляться с гигантскими проблемами. И воспоминание о том, что мы все-таки с ними справились, может дать искорку чего-то позитивного - и для Москвы, и для Вашингтона, и для других стран нашего исстрадавшегося, израненного мира. Это воспоминание поможет нам не утратить надежду на лучшие времена".