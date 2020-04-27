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Известия.ru

Эксперт пристыдил Украину за испытания РСЗО «Ольха-М» на фоне COVID-19

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Источник изображения: Фото: twitter.com

Испытания украинской армией модернизированной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» на фоне распространения коронавируса говорят о неадекватности руководства страны. Об этом в субботу, 25 апреля, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Попытки в условиях коронавируса бряцать оружием показывают неадекватность украинской элиты — сейчас весь бюджет Украины должен быть полностью сконцентрирован на спасении людей, на противоэпидемиологических мероприятиях. В этих условиях они пытаются заниматься милитаризацией — это глупо, смешно и постыдно», — приводит «РИА Новости» слова Коротченко.

Он отметил, что «Ольха-М» не считается уникальным оружием, а это только очередная модернизированная установка старых советских систем.

«С точки зрения современного потенциала максимум, на что может пойти украинский оборонно-промышленный комплекс, — «подшаманивание» старых советских систем оружия, ничего принципиально нового ВПК Украины сегодня создать не способен в принципе», — добавил Коротченко.

Ранее в этот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что под Одессой успешно прошли предварительные испытания РСЗО «Ольха-М».

На прошлой неделе источники «Известий» в Минобороны РФ отметили, что наличие систем «Ольха» у Украины не несет угрозы для безопасности России.

Таким образом в военном ведомстве прокомментировали заявления директора Павлоградского химического завода Леонида Шимана, который сказал, что ракеты «Ольха» способны долететь до России и поразить инфраструктурные объекты страны.

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