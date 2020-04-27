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Интерфакс-АВН

Генштаб ВСУ заявляет об успешных летных испытаниях украинской ракеты "Ольха-М"

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Испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М»
Испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Киев. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - На Государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний проведены летные испытания украинской ракеты "Ольха-М", сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в фейсбуке в субботу.

"Попадание точно в цель с первого пуска", - говорится в сообщении, сопровождающееся видеосъемкой испытаний.

"Ольха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", - отметили в Генштабе.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что государственное киевское конструкторское бюро "Луч" удачными запусками завершило испытание ракетной системы залпового огня "Ольха-М".

"Дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническим задачам. Дальность полета ракеты составила более 110 километров. Огневые испытания проводились на военном полигоне под Одессой", - написал Данилов на своей странице в фейсбук в субботу.

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Страны
Украина
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
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