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Военное обозрение

Боевые пловцы ССО ВС США получили первый подводный транспортировщик

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Источник изображения: MSubs

Командование сил специальных операций ВС США (U.S. Special Operations Command - USSOCOM) получило первый подводный аппарат-транспортировщик боевых пловцов Dry Combat Submersible (DCS). Об этом сообщает пресс-служба корпорации General Atomics.

Как сообщается, новый аппарат является транспортировщиком "сухого типа", т.е. боевые пловцы изолированы от морской воды и дышат воздухом подлодки. Вместимость - 2 члена экипажа + восемь боевых пловцов с дополнительным снаряжением. Согласно официальной информации полное подводное водоизмещение 30 тонн, длина - 12 метров, автономность и время пребывания под водой 24 часа, дальность плавания в подводном положении 60 миль на скорости 5 узлов, глубина погружения (рабочая) - более 36 метров, предельная - 100 метров.

Двигатель электрический, питается от модульной литиево-ионной аккумуляторной батареей типа Lithium-ion Fault Tolerant (LiFT).

Источник изображения: MSubs

Аппарат предназначен для транспортировки боевых пловцов Сил специальных операций. Аппарат может базироваться на борту надводных кораблей и атомных субмарин. DCS разработан взамен подводного аппарата-транспортировщика ASDS, построенному Northrop Grumman в одном образце в 2000 году, но признанному в итоге неудачным. Причиной отказа стали слишком большие размеры - длина 20 метров и водоизмещение 60 тонн.

В настоящее время американские ССО получили только один аппарат из трех заказанных в 2016 году, об испытаниях второго сообщалось в июле 2019 года. По третьему аппарату сведений нет, однако сообщается, что в случае успеха испытаний всех трех мини-субмарин можно ожидать заказа значительного количества таких аппаратов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Atomics
Northrop Grumman
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