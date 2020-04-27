Перехват бельгийского истребителя F-16 российским Су-27 попал на видео

Истребители морской авиации Су-27 Балтийского флота перехватили самолет F-16 ВВС Бельгии, который наблюдал за маневрами ВКС России. После обнаружения бельгийский истребитель был вынужден ретироваться на свою базу в Прибалтике.

Как сообщает Минобороны РФ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-30СМ отрабатывали на Балтике удары по кораблям противника в акватории морских полигонов.

В воздухе ударную авиацию прикрывали Су-27. Получив информацию о появлении неопознанной цели около российской границы, самолеты прикрытия были направлены на перехват.

Оказалось, что в небе над Балтийским морем барражировал истребитель F-16. На кадрах видео можно увидеть, как Су-27 на высокой скорости сближаются с F-16 и сопровождают его. После того как бельгийский самолет изменил курс и отвернул от границы, российские перехватчики вернулись к выполнению плановых задач.

Летчики Су-27 отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны.

Николай Грищенко