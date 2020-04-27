Российские Су-27 перехватили бельгийский F-16 в небе над Балтийским морем

Два российских истребителя Су-27 сопроводили самолет F-16 бельгийских ВВС в небе над Балтийским морем. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту 25 апреля.

Инцидент произошел накануне, когда экипажи морской авиации Балтийского флота выполняли плановые полеты над нейтральными водами Балтийского моря. В ходе операции была обнаружена воздушная цель, державшая курс на госграницу РФ. Для ее идентификации и сопровождения были выделены два истребителя Су-27 из состава авиационной группы Балтийского флота.

«Летчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение», — говорится в сообщении.

На записи видно, как два Су-27 приближаются к F-16, после чего самолет бельгийских ВВС резко меняет курс.

После операции российские истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач, которые проводились в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в апреле в Сети появилось видео из кабины истребителя МиГ-31, на котором пилот приветствует летчика за штурвалом истребителя F-16 одной из стран НАТО. МиГ-31 сопровождал стратегический ракетоносец Ту-95МС. Как только истребитель поравнялся с самолетом НАТО, тот изменил курс.

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Его разработку ведет ОКБ им. П.О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА». Машина может развивать скорость до 2,6 тыс. км/ч. В конструкции данных самолетов задействованы стелс-технологии. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.