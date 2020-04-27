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Военное обозрение

На Украине завершились предварительные испытания РСЗО «Ольха-М»

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Источник изображения: facebook.com/GeneralStaff.ua/

На Украине продолжаются предварительные испытания украинской ракеты "Ольха-М". Очередные пуски проведены в Одесской области. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

Как говорится в сообщении, в рамках подготовки к государственным испытаниям, на испытательном полигоне в Одесской области прошли очередные летные испытания перспективной отечественной ракеты "Ольха-М". В испытаниях приняли участие представители разработчика и специалисты ВСУ. Отмечается, что цель была поражена "первым выстрелом".

Позднее секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Fаcebook сделал запись, что государственное КБ "Луч" завершило предварительные испытания РСЗО "Ольха-М". По его словам, дистанция и радиус поражения целей отвечали всем поставленным тактико-техническим заданием. Дальность полета ракеты составила более 110 километров.

О дате начала государственных испытаний данной ракеты пока ничего не сообщается.

В украинском Генштабе пояснили, что "Ольха-М" является проектом по созданию высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 километров. Ранее заявлялось, что "каждая ракета в пусковой установке наводится на отдельную цель и может управляться в полете". По заявлению разработчиков, новая РСЗО превосходит по точности тактический комплекс "Точка-У".

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Страны
Украина
Продукция
Точка-У
Компании
Луч КБ
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