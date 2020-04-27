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Военное обозрение

FP: Россия нашла новое слабое звено НАТО для нападения

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Источник изображения: topwar.ru

В составе НАТО появилось новое "слабое звено" - Северная македония, принятая в альянс 27 марта этого года. Как утверждает американское издание Foreign Policy, Россия обязательно воспользуется слабостью нового члена НАТО.

По утверждению автора публикации, Северная Македония является самым слабым звеном и легкой добычей для России, которая намерена "дать отпор НАТО". Армия страны насчитывает всего восемь тысяч военнослужащих, экономика слабая, существуют межэтнические разногласия. Москва же, начиная с 90-х годов прошлого века с подозрением относится к расширению альянса на восток, а с 2000-х ведет активную политику противостояния альянсу.

В рамках противостояния НАТО Россия в 2008 году напала на Грузию, а в 2014 году на Украину, захватив Крым. В продолжении агрессивных действия Москвы можно заявить, что на этом она не остановится и нанесет удар по одному из членов НАТО. Учитывая то, что Северная Македония является самым молодым и слабым членом НАТО, то она становится "законной мишенью для Путина", тем более, что Россия давно подбирается к ней.

Москва поставила в соседнюю Сербию зенитно-ракетные комплексы С-400, приняла участие в попытке государственного переворота в Черногории, а также попыталась дестабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине (...)

- говорится в публикации.

Смена вектора нападения России с республик Прибалтики на Балканы автор поясняет тем, что Латвия, Литва и Эстония "хорошо защищены от нападения". В них размещены "тысячи военнослужащих НАТО" и военной техники. В вою очередь, на Балканах позиции альянса весьма слабы и ограничены и большая вероятность того, что НАТО не станет вступаться за Северную Македонию в случае "агрессии России" согласно "статьи 5". Об этом конечно же знают в Кремле.

Подводя итог, автор статьи призывает руководство альянса активнее проводить политику на Балканах, объясняя населению преимущество нахождения в НАТО и объединенной Европе, и не поддаваться на "лживые речи Кремля".

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