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Украинское «выжигающее российские войска» оружие попало в цель

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Украина испытала реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Вільха-М» («Ольха-М»). Соответствующий ролик на Facebook выложил Генштаб Вооруженных сил страны.

«Первым выстрелом точно в цель!» — говорится в подписи к видео.

Как сообщает Генштаб, испытания «Вільха-М» на государственном полигоне в Одесской области проходят с 24 по 26 апреля. Там же с 25 по 30 апреля проходят тесты крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун».

В феврале украинская РСЗО «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров. «Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

В апреле 2018 года украинское конструкторское бюро «Луч» впервые показало кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Луч КБ
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